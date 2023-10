MIMORIADNE Zásadné vyhlásenie Petra Pellegriniho: Do koalície pôjde so Smerom a SNS

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Padlo rozhodnutie. Popoludní sa v sídle strany Smer-SD na Súmračnej ulici stretlo predsedníctvo Smeru. V rovnakom čase zasadalo aj predsedníctvo strany Hlas-SD. Po jeho skončení sme sa konečne definitívne dozvedeli, aká bude nová koalícia. Peter Pellegrini si vybral - do koalície chce ísť so Smerom-SD a SNS.

Hlas-SD bude pokračovať v rokovaniach o vláde len so Smerom a SNS (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aktualizované 16:55 Predsedníctvo Smeru-SD dalo mandát na rokovanie svojmu vyjednávaciemu tímu na nasledujúce hodiny a dni. Preferovaná koalícia je naďalej Smer-SD, Hlas-SD a SNS a Smer-SD urobí všetko pre to, aby sa to podarilo. Vyhlásil to šéf Smeru-SD Robert Fico po utorkovom zasadnutí predsedníctva strany. Dodal, že s lídrami strán intenzívne rokujú.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Fico nechcel komentovať, či Smer-SD "pustí" premiérske kreslo. "Rokujeme o všetkých variantoch. Nechajte politické strany, aby našli najvhodnejšie riešenie pre Slovensko," odkázal novinárom. Šéf Smeru-SD priblížil, že poverenie na zostavenie vlády má od prezidentky Zuzany Čaputovej približne do 16. októbra.

"Informovali sme predsedníctvo o tom, kde sa momentálne nachádzame. Opätovne platí, že máme obrovský záujem preferovať koalíciu so stranami Hlas-SD a SNS, všetko pre to robíme. Predsedníctvo odsúhlasilo doterajší postup vyjednávacieho tímu a dalo mandát tímu na ďalšie hodiny a dni," povedal Fico po zasadnutí predsedníctva strany, ktoré schvaľuje postup pri vyjednávaní aj jeho podmienky. Slovensko potrebuje podľa Fica vládu pomerne rýchlo. "Nikdy v modernej histórii Slovenska vláda nepreberala Slovensko v takom zdevastovanom stave," povedal.

Aktualizované 16:02 Predsedníctvo Hlasu dnes jednomyseľne rozhodlo o tom, že Hlas bude ďalšie rokovanie o vládnej koalícii viesť so stranami Smer-SD a SNS. Potvrdil to po rokovaní predsedníctva strany Peter Pellegrini. „Nebudeme už viesť ani žiadne polrokovania, sondážne rokovania či iné rokovania s predstaviteľmi iných strán, aj napriek rôznym mediálnym odkazom a prestrelkám zo strany politikov z iného politického spektra,“ odkázal. Podľa neho zvážili sme všetky pre a proti, svoje priority a možnosti ako aj situáciu, v ktorej sa Slovenská republika nachádza. O rozdelení postov, rezortov či konkrétnych menách hovoriť dnes nechcel. Nepovedal ani to, aká bude jeho funkcia.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pellegrini zdôvodnil, že podoby možnej koalície zadefinovalo aj KDH, keď odmietlo účasť vo vláde so Smerom a zároveň zdôrazňovalo červené čiary voči Progresívnemu Slovensku (PS). Strana odmieta tiež povolebný pat. "Možnosť, že by žiadna vláda na Slovensku nevznikla, neprichádza v žiadnom prípade do úvahy," vyhlásil Pellegrini. Líder Hlasu ocenil aj ponuku PS. Podotkol však, že mu nešlo o kreslo premiéra.

Z jeho slov tiež vyplýva, že predsedom novej vlády bude Robert Fico. Pellegrini zdôraznil, že tak rozhodli vo voľbách ľudia, kedže Smer-SD dostal najviac hlasov. Povedal to pár minút pred pellegriniho vyhlásením.

Robert Fico po rokovaní predsedníctva strany Smer-SD (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Robert Fico po skončení rokovania predsedníctva Smeru komentovať rozhovory o budúcej koalícii nechcel. "Nemám dôvod komunikovať čokoľvek," povedal. Pripomenul, že mandát na rokovania majú do 16. októbra.

Robert Kaliňák prichádza na predsedníctvo Smeru-SD a komentuje aktuálne dianie (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Popoludní zasadalo predsedníctvo Smeru

O druhej popoludní s ana Súmračnej zišlo predsedníctvo Smeru-SD. "Ideme sa poradiť, čo ďalej, ako budeme postupovať. Rokovania ďalej prebiehajú," povedal Fico. Podčiarkol, že informovať o nich nebudú dovtedy, kým nebudú závery. "Všetko je v hre," poznamenal. Fico počas dňa rokoval aj s SNS. Podľa informácií TASR by mali strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS oznámiť dohodu v stredu (11. 10.). Zatiaľ to nik zo spomínaných strán oficiálne nekomentoval.

Robert Kaliňák zo Smeru-SD skonštatoval, že od volieb nemali možnosť pozrieť sa na aktuálnu situáciu z pohľadu vyjednávaní a možností zostavenia vlády. Verí, že rokovania sú v dobrom stave. Na otázku o ponukách pre Hlas-SD od Progresívneho Slovenska odpovedal, že rozhodnúť sa musia tí, ktorým sú ponuky dávané. Nevie, ako sa Hlas-SD rozhodne. Verí, že Hlas-SD aj SNS sa budú riadiť svojimi slovami z kampane. Kaliňák tvrdí, že ľudia odmietli Progresívne Slovensko vo voľbách, argumentuje rozložením síl.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zhruba v rovnakom čase sa stretlo aj predsedníctvo strany Hlas-SD. „Ideme sa porozprávať o výsledku volieb a o tom, ako ďalej,“ povedal pri príchode Matúš Šutaj Eštok. O 16. hodine má Hlas vyhlásenie k aktuálnej politickej situácii.

Poverenie na zostavenie vlády má predseda víťaznej strany Smer-SD. Podľa doterajších informácií rokuje najmä s Hlasom-SD a SNS. Predsedníctvo KDH spoločnú vládu so Smerom-SD odmietlo, o téme má rokovať ešte Rada KDH. Neformálne rokovania vedie aj PS. Vytvoriť by chcelo štvorkoalíciu s Hlasom-SD, KDH a SaS.