Zemetrasenie na východe Slovenska spôsobilo menšie výpadky elektriny

PREŠOV - Východoslovenská distribučná (VSD) nezaznamenala rozsiahlejšie poškodenie elektroenergetických zariadení vplyvom pondelkového (9. 10.) zemetrasenia. Celkovo došlo k ôsmim poruchám, a to len na úrovni nízkeho napätia. Dotklo sa to obyvateľov niektorých obcí v okresoch Vranov nad Topľou, Humenné a Stropkov. Povedala to hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová s tým, že pri doterajších kontrolách zistili aj posunutie transformátorov.