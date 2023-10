Prezidentka Čaputová sa postavila proti ďalšej vojenskej pomoci Kyjevu: Rešpektuje výsledky parlamentných volieb

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová sa postavila proti zámeru ministerstva obrany poskytnúť ďalší balík pomoci Ukrajine čeliacej ruskej invázii. Hovorca hlavy štátu Martin Strižinec to zdôvodnil výsledkom sobotňajších parlamentných volieb, po ktorých na základe poverenia od hlavy štátu rokujú o vytvorení vlády strany, ktoré túto formu pomoci Kyjevu odmietajú. Tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov v reakcii podľa ukrajinskej tlačovej agentúry Unian povedal, že na Slovensku majú silný vplyv ruskí agenti.

Ako informuje Denník N, zvažovaný balík dodávok na Ukrajinu by zahŕňal napríklad muníciu. Po začatí ruskej invázie vlani vo februári Slovensko postupne odovzdalo Ukrajine rôzny vojenský materiál a techniku, vrátane systému protivzdušnej obrany S-300 a stíhačiek Mig-29. Čaputová, ktorá v máji vymenovala terajšiu úradnícku vládu premiéra Ľudovíta Ódora, v minulosti opakovane dala najavo, že Ukrajine treba pomáhať, a kritizovala Rusko za jeho vojenský vpád do susednej krajiny.

"Všetky politické strany, ktoré dnes na základe poverenia rokujú o novej vláde, takúto pomoc jednoznačne odmietajú. Rozhodnúť v takejto situácii o poskytnutí vojenského materiálu by nebol dobrý precedens pri zmene politickej moci po akýchkoľvek voľbách, "uviedol hovorca prezidentky.

Proti dodávkam zbraní na Ukrajinu dlhodobo vystupuje strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica, ktorý po volebnom víťazstve svojej strany dostal od Čaputovej poverenie sformovať kabinet. Rovnaký názor zastáva aj nacionalistická Slovenská národná strana, s ktorou Smer-SD podľa dostupných informácií počíta v budúcej vládnej koalícii. Tretí možný koaličný partner Smer-SD, strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD), zase tvrdil, že Bratislava už vyčerpala možnosti vojenskej pomoci určenej Ukrajincom. Toto vyjadrenie šéfa Hlasu-SD Petra Pellegriniho ale odmietol slovenský minister obrany Martin Sklenár, ktorý povedal, že slovenská armáda má veľké množstvo vybavenia a výzbroje, ktoré by bolo možné Ukrajine poskytnúť.

Agentúra Unian napísala, že Ukrajina mala poslednú šancu na pomoc zo Slovenska, ale že Čaputová sa postavila proti tejto pomoci. Agentúra zároveň citovala tajomníka ukrajinskej bezpečnostnej rady Danilova, ktorý kritizoval, že Slovensko podlieha ruskému vplyvu. "Treba si uvedomiť, že vplyv ruských agentov na Slovensku je úplne šialený. Najskôr boli v Prahe, ale potom, vzhľadom na to, že im tam dali trochu zabrať, sa presunuli do Bratislavy, "tvrdí Danilov. Podľa jeho slov by Európska únia mala pozorne sledovať takýto vývoj.