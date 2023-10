Vláda podľa KDH vytvára riziko budúcoročného hospodárenia v rozpočtovom provizóriu

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Strana KDH kritizuje návrh na ozdravenie verejných financií so stovkou rôznych opatrení v celkovom objeme takmer 10 miliárd eur z dielne vlády odborníkov. Je to podľa KDH pomôcka pre novú vládu, ale nepripraví Slovensko na nasledujúce obdobie. SR tak vláda stavia do rizika, že budúci rok začne hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Informovala o tom hovorkyňa KDH Lenka Halamová.