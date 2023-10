AKTUÁLNE V Bratislave a okolí komplikujú dopravu kolóny a nehoda: Postojíte si asi 20 minút

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video Polícia uzavrela Most SNP, v jeho okolí sa tvorili zápchy (Zdroj: Topky/Maarty)

Nehoda sa stala na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2. Vodiči sa zdržia asi 20 minút. Kolóny sa tvoria aj na diaľnici D1 v smere Prístavný most - výjazd Gagarinova, kde si vodiči počkajú do 15 minút. S desaťminútovým zdržaním treba tiež počítať na diaľnici D1 v smere Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka. Rovnako si vodiči postoja v smere Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.