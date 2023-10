Vezmeme vás na miesto plné krásnych farieb, vôní a chutí. Taká rozmanitá je jeseň neďaleko hraníc.

Jesenné výlety po Maďarsku majú čo ponúknuť. (Zdroj: @VisitHungary)

Romantické veslovanie ako z rozprávky

Ak ste boli presvedčení o tom, že Balaton je miestom len pre letné dovolenky, mýlili ste sa. Hladina tohto obrovského jazera, ktorú lemuje niekoľko mestečiek a dedín, ponúka raj pre milovníkov plachtenia a veslovania. Predstavte si slnečné popoludnie na člne s výhľadom na farebné pobrežie. Ak ste akčnejšie typy, zájsť môžete do jachtárskych klubov, ktorých je na jazere niekoľko. Tí pokojnejší si zasa môžu požičať loďku, kajak či vodný bicykel.

Plachtenie, ale aj veslovanie na Balatone. (Zdroj: @VisitHungary)

Prírodné krásy s najkrajším výhľadom

Klenotom balatonského okolia je polostrov Tihany, ktorý je známy predovšetkým levanduľovými poľami. Patrí medzi najturistickejšie miesta, preto je počas letnej sezóny preľudnený. Mimo leta však zostáva naďalej dosť rušným a vychýreným miestom. Ponúka malebné historické centrum, vidiecke domčeky, najkrajší výhľad na Balaton či levanduľové trhy s najrôznejšími produktami z levandule.



Ak hľadáte naozaj pokojné miesto pre výlet vo dvojici či s rodinou, navštívte rodinné arborétum Folly s jedinečnou zbierkou cédrov a cyprusov. Rozsiahlu prírodnú záhradu v tieni stromov lemujú vinohrady, ktoré sú vzácnym dedičstvom Follyovcov. Nájdete tu aj zábavu pre deti na prírodnom detskom ihrisku, rustikálnu reštauráciu s tradičným menu či vináreň.

Najkrajšie prírodné divy Maďarska ukrýva Národný park Hortobágy, ktorý je súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pohľad na nekonečnú planinu pokrytú najväčšou trávnatou stepou v strednej Európe pripomína westernové prérie. Pozorovať tu môžete niekoľko druhov zvierat, ale aj zručnosti miestnych kovbojov, tzv. čikóšov, ktorí špičkovo ovládajú jazdecké umenie. Symbolom parku je aj slávny most s deviatimi klenbami.

Národný park Hortobágy. (Zdroj: @VisitHungary)

Zábava pre malých aj veľkých dobrodruhov

Okolie Balatonu ponúka aj aktivity pre adrenalínových nadšencov všetkých druhov aj vekových kategórií. Nezabudnuteľné zážitky od vzrušujúcich zip-lines, cez náročné prekážkové dráhy až po atrakcie pre najmenších na vás čakajú v parkoch Balatonfüred Extreme Adventure Park, Kalandpark Zamárdi a BaLaLand Family Park.

Rodinné výlety s deťmi si môžete urobiť aj do zoologických záhrad, ktorých nájdete u susedov hneď niekoľko. V Múzeu Afriky a zároveň aj ZOO Balatonederics, objavíte nevídané ako zebry, pštrosy, antilopy či ťavy, na ktorých sa môžete aj previezť. Fenyvespuszta je zasa ZOO farma s domácimi zvieratami ako sú kozy, ovce, králiky, poníky či teliatka. V Gyenesdiás parku nájdete zasa pôvodné maďarské zvery – jelene, muflóny, kone a vodné vtáctvo, ktoré môžete pozorovať v prirodzenom prostredí. Divočinu zažijete aj v rezervácii byvolov Kápolnapuszta, kde sa môžete prejsť po náučnom chodníku a pozorovať pohyb zvierat. Ďalšie ZOO záhrady v okolí Balatonu, ktoré vám odporúčame navštíviť sú aj Salföldi Manor, Siófok, Bella Zoo Park či Zoo Veszprém .



Gurmáni, pripravte si chuťové poháriky

Skvelým typom pre milovníkov dobrého jedla, no najmä milovníkov mäsa, je klobásový festival v Békešskej Čabe na juhovýchode Maďarska. Je to najväčšie gastro podujatie nielen v Maďarsku, ale aj v Strednej Európe, kde vás okrem výborného jedla čaká aj hudba, tanec či zábava pre deti aj dospelých. Stredobodom pozornosti je tradičná čabajská klobása, alebo aj „čabajka,“ ktorá sa tu vyrába. Okrem klobásy je tento kraj známy aj békéšskou slivovicou, ktorá sa vyrába výlučne z ovocia vypestovaného v tejto oblasti a úspešne už súťažila na mnohých svetových súťažiach.

Zobraziť galériu (6) Klobásový festival v v Békešskej Čabe. (Zdroj: @VisitHungary)



Békešská Čaba bola kedysi najväčšou dedinou v Európe a svojho času bola miestom s najvyšším počtom Slovákov v Maďarsku. V roku 1857 ich tu žilo niečo cez 20-tisíc, čo bolo takmer 80 % všetkého obyvateľstva. Dnes ich tam žije už len okolo 4000.



Ak patríte medzi tých náročnejších a gastronómia je pre vás zážitkom, vyberte sa do reštaurácií ocenených michelinskou hviezdou, v Maďarsku ich nájdete hneď niekoľko. Väčšina z nich je v hlavnom meste.

Vrcholová sezóna pre vinárov

Mesto Bogács patrí medzi vychýrené vinárske oblasti a okrem toho je to aj známe kúpeľné mesto. Navyše, výlet sem si môžete spojiť aj s novembrovými slávnosťami na počesť sv. Martina, ktoré sa konajú od 11. do 12. novembra. Na miestnom jarmoku sa podávajú rôzne chutné vína a špeciality ako foie gras či husacina. Bogács je známy aj svojimi termálnymi prameňmi, do ktorých môžete zavítať aj počas festivalu.



Ak ste skutočný vinársky labužník, nemali by ste vynechať tokajskú oblasť na severovýchode Maďarska. Práve tam sa pestuje tokaj, odroda viniča jedného z najunikátnejších vín na svete. Táto oblasť, ktorá je súčasťou kultúrneho svetového dedičstva UNESCO zasahuje aj slovenské územie. Tokajský výber je prirodzene sladké víno, ktoré vďaka ucelenej a nádherne vyváženej chuti podávajú tie najprestížnejšie reštaurácie na svete. Ak sa vydáte po vinárskych stopách, nebudete mať núdzu o ochutnávky toho najlepšieho, čo Tokaj ponúka. Navštíviť môžete vinárne, závody aj reštaurácie, v ktorých zažijete ochutnávky aj gastronomické zážitky.

Vinárska oblasť Tokaj. (Zdroj: @VisitHungary)

