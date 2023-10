Čitatelia TOPIEK rozhodli! TAKTO si predstavujete budúcu koalíciu: Jasný odkaz Pellegrinimu

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ľudia si mohli vybrať zo štyroch možnosti. Či pôjde HLAS-SD do koalície so Smerom a SNS, so Smerom a KDH, so Smerom, SNS aj KDH alebo do pravicovej s PS, SaS a KDH. Hlasovanie prebiehalo od pondelka 15:00 do dnes 15:00.

Hlasovalo presne 51-tisíc čitateľov, ktorí by privítali, aby sa Peter Pellegrini vydal cestou koalície SMER-SD, HLAS-SD a SNS. Táto možnosť získala u vás podporu takmer 42%. Pravicovú koalíciu by preferovalo takmer 38 %.

(Zdroj: Topky.sk)

Ďakujeme, že ste sa do našej ankety zapojili v rekordnom počte.