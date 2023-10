Čas všetko zmení: Porovnanie stretnutí Matoviča s Čaputovou, pred troma rokmi úsmevy a teraz? ...

Vzťahy medzi Čaputovou a Matovičom ochladli. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Časy sa menia, politika sa mení a aj vzťahy sa menia. Tak, ako to v živote už chodí, nič nepodlieha kontinuálnej konštante a tak sa aj komunikácia medzi hlavou štátu Zuzanou Čaputovou a predsedom Igorom Matovičom z koalície OĽaNO a priatelia zásadne zmenili. Ako veľmi? Na to sme si pre vás pripravili vizuálne porovnanie medzi rokom 2020, kedy Matovič voľby vyhral a terajškom, kedy sa dostal do parlamentu len s jednociferným výsledkom. Je to skutočne citeľný rozdiel.

Stretnutie v 2020 je plné úsmevov a neverbálnych gest

Najskôr sa pozrieme na obdobie spred troch rokov. Išlo o tesnú, predcovidovú atmosféru, kedy sa začala kreovať vláda po výraznom a šokujúcom víťazstve OĽaNO v parlamentných voľbách. Matovič teda dostal od prezidentky Zuzany Čaputovej poverenie na zostavenie vlády, čo sa odrazilo aj na vtedajšej nálade.

Matovič si vtedy z hľadiska etiky dal pozor na všetko. Dokonca hlave štátu priniesol kyticu a zábery z tohto stretnutia doslova sršia šťastím a pozitívnym vzťahom medzi dvoma politickými figúrami.

Čaputová mala dobrú náladu aj v momente, keď si dvojica usadla do kresiel.

Zuzana Čaputová a Igor Matovič po spoločnom stretnutí

Citeľné ochladnutie vzťahu v roku 2023 a žiadne kvety v rukách

Počas troch rokov, po pandémii, po inflačnej kríze a začiatku vojny sa však množstvo vecí poškodilo, zlomilo či definitívne zmenilo. Platí to aj o vzťahu Matoviča s prezidentkou, ktorý sa v týchto dňoch, podľa posledných záberov, zásadne zmenil.

Matovič tentokrát ako štvrtý vo voľbách prišiel do pálaca bez úsmevu, bez kytice a bez zjavnej pozitívnej energie.

Sklenený a neutrálny pohľad mu následne opätovala aj prezidentka, ktorá sa s ním prišla formálne porozprávať ako s jedným z predsedov, ktorý sa do parlamentu v roku 2023 dostal.

Azda najväčší rozdiel bolo vidieť v momente, keď obaja sedia v kreslách. Už to nie sú žiadne úsmevy, žiadna optimistická atmosféra či len náznak emócie. Do obeda sme sa však mohli len domnievať, o čom sa obidvaja chystali rozprávať, no je nutné povedať, že Matovič strávil u prezidentky dlhší čas, ako napríklad Robert Fico či Michal Šimečka.

Matovič následne potvrdil, že debata s prezidentkou bola skutočne napätá

"Bolo to štandardné, ako pri iných lídroch. Pani prezidentka povedala, ako to myslela s poverením a dokedy plánuje zvolať ustanovujúcu schôdzu NR SR a také tie bežné informácie. Nemienim to skrývať. Je to možno jedno z našich posledných stretnutí, tak som cítil potrebu jej vytknúť a povedať jej, že v tých najťažších chvíľach som od nej čakal podržanie chrbta a to ma tak mrzelo. Potom sme sa trošku porozprávali a možno to trochu vidieť aj na výsledku volieb," neskrýval nakoniec Matovič kritiku voči prezidentke, čo tieto chladné zábery skutočne vysvetľuje.

