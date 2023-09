Sulík odštartoval volebnú noc na SASKE ako veľkú šou! Príchod v tatrovke aj kadernícky salón pre novinárov

(Zdroj: Topky/Maarty)

SaS očakáva okolo 600 hostí a na to sa aj pripravila. Stoly v ich volebnej centrále sa prehýbajú pod dobrým jedlom. Do očí vám hneď musia udrieť misy plné rezňov. Svoje pohodlie majú aj novinári, ktorých sa saskári rozhodli posadiť do miestnosti, ktorá inak slúži ako kaderníctvo. Samozrejme, všetko prispôsobili potrebám médií, no aj tak sa nedá nevšimnúť si šampóny naukladané na poličkách či pohodlné kreslá s umývadlami.

Do volebnej centrály SaS už dorazil aj líder strany Richard Sulík a to v spoločnosti bratislavského župana Juraja Drobu. „Myslím, že by sme to mohli dať,“ povedal spokojne po príchode. „Počkáme si ešte tri hodinky a budeme vidieť,“ dodal. „Nemám v pláne už nikam ísť, ale je možné, že sa mi vybijú baterky,“ poznamenal s tým, že v jeho veku si zvykne človek už aj pospať.

Vyzerá to však tak, že zatiaľ sa ospalo necíti. Pred centrálou sa totiž zvítal s režisérom Nikitom Slovákom a potom sa len začali diať veci. Sulík ho totiž vyzval, aby si sadol do pristavenej tatrovky, ktorá zažila aj Dakar, kam známy režisér aj vyšiel a dvakrát sa nenechal núkať ani Sulík a zamieril si to v dobrej nálade rovno za ním. Na to, aby si auto vyskúšali, následne vyzýval aj novinárov. Netrvalo však dlho a presunul sa pre zmenu k piecke na pizzu. V centrále majú tiež čapované prosecco.

