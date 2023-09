Matovič prekvapil: Predseda OĽANO a priatelia sa chystá oznámiť ešte pár zlodejín: Budem bojovať do poslednej chvíle

Predseda OĽANO a priatelia Igor Matovič išiel voliť s manželkou Pavlínou (Zdroj: SITA/Martin Havran)

TRNAVA – K voličom, ktorí to dnes majú už za sebou patrí aj bývalý premiér a minister financií SR Igor Matovič. Práve jeho politické hnutie OĽANO vyhralo posledné parlamentné voľby. Dnes kandiduje ako predseda opäť na poslednom mieste kandidátky. Médiá ho zastavili s manželkou Pavlínou pred vstupom do Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Trnave, kde mal namierené odvoliť. Je možné, že ešte nevypustil všetky svoje tromfy.

K volebnej urne sa dnes dostavil aj bývalý premiér a posledný víťaz parlamentných volieb Igor Matovič. Pred novinárov predstúpil so svojou manželkou Pavlínou. "Ako predsedovi víťazného hnutia za minulého voľby by sa mi patrilo poďakovať všetkým ľuďom, ktorí s nami toho tri a pol roka bojovali. Zažili sme šesť najťažších kríz, ktoré Slovensko v histórii a niekedy aj od prvej svetovej vojny zažívalo. Bolo to veľmi ťažké, ale popritom som vďační všetkým, ktorí mali tú trpezlivosť a ktorí si možno aj dodatočne uvedomili, že síce boli krízy, ale podarilo sa nám presadiť historicky najviac pre rodinu pre dôchodcov," zhrnul Matovič svoje pôsobenie v bývalej vláde, kde pôsobil ako premiér a neskôr ako minister financií.

Boj za očistu spoločnosti

Predseda OĽANO a Priatelia sa vyjadril aj k boju za očistu spoločnosti. "Zo Smeru je dnes riadne odsúdených 42 zločincov, 130 čaká na svoj rozsudok. Pevne verím, že dobrí ľudia dnes na Slovensku zabojujú, aby sme tú očistu nezahatali," doplnil s tým, že verí, že Slováci nepustia mafiu k moci. V otázke volebnej účasti je Igor Matovič optimistický a doslova povedal, že verí na rekord. "Inak povedané, dúfam, že bude aspoň taká istá ako v minulom volebnom období," vyjadril sa.

Predseda OĽANO a priatelia čaká v prvom rade dobrý volebný výsledok pre Slovensko, a aby sme si nepustili mafiu a fašistov k moci. Igor Matovič figuruje na kandidátke OĽANO opäť na poslednom mieste, ako v minulých voľbách. "Dnes žiadny predseda politickej strany nejde s väčšou pokorou k voličom ako ja," odpovedal Matovič na otázku, či nebude brať na seba zodpovednosť, pokiaľ sa neprekrúžkuje do parlamentu. "Ak by sa to stalo, je to vysvedčenie od ľudí a znamenalo by to, že podľahli propagande a médií, bohužiaľ v rukách Haščáka a mafie," doplnil.

Nestačí poraziť Fica

Podľa Matoviča nestačí, aby jedna strana porazila Fica, ale aby sa po voľbách vyskladala demokratická koalícia, ktorá by nepustila mafiu k moci. "Čo sa týka výsledku, určite tipovať nebudem. Nechám to dnes na tých najvyšších sudcov. To sú ľudia, ktorí dnes prídu voliť," povedal. Na záver ešte všetkých prekvapil, keď dodal, že aj dnes sa chystá Slovensku oznámiť ešte pár slušných zlodejín. "Budem v tom pokračovať a bojovať do poslednej chvíle," uzavrel predseda OĽANO a priatelia Igor Matovič.