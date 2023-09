Matovič ako zámožný pán urodzený? Konkurenti naňho vytiahli prerábku luxusného kaštieľa, v prípade je mnoho otázok

Migaľ sa Matoviča pýta na luxusný kaštieľ neďaleko Martina. (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, Facebook/Samuel Migaľ)

Matovičovci reagujú na stredajší incident, kedy sa ich líder pochytil s Kaliňákom (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Je to práve bývalý televízny redaktor a najnovšie kandidát na poslanca Samuel Migaľ zo strany Hlas-SD, ktorý bývalému premiérovi kladie otázky, odkiaľ zobral na prerábku luxusného kaštieľa v Turčianskej Štiavničke pri Martine. "Nachádzam sa v Turčianskej Štiavničke neďaleko Martina a toto za mnou je révayovský kaštieľ zo 16. storočia, ktorý dlhé roky chátral. No v roku 2021 tu začal panovať čulý pracovný ruch. A kto túto stavbu financuje, je v širokom okolí verejným tajomstvom, že to má byť práve, počúvajte dobre, Igor Matovič a jeho manželka Pavlína," hovorí vo videu Migaľ.

Migaľ si spája firmu s Matovičom len na základe jej sídla v Trnave

Migaľ si luxusnú stavbu a jej prerábku spája len podľa toho, že realizný developer ISMONT s.r.o. sídli tiež v Trnave, podobne ako Matovič s manželkou Pavlínou. Práve tá sa podľa Migaľovej "reportáže" mala pohybovať v blízkosti tejto stavby viackrát, pretože samotného šéfa OĽaNO by vraj miestni svedkovia rýchlo spoznali.

Migaľ spoločnosť Ismont vo videu s Matovičom spája na základe spoločného sídla a výpisu z Finstatu a na základe faktu, že si prerábanie kaštieľa zabezpečuje Ismont, ktorý sídli tiež v Trnave a ktorý nehnuteľnosť prepísal na seba v roku 2021.

Kandidát Hlasu sa tiež zameral na to, že v blízkosti kaštieľa, ktorý spadá pod národnú kultúrnu pamiatku, vyrástlo aj sedem nových apartmánových blokových domov. Migaľ argumentuje tým, že krajským pamiatkárom vraj výstavba týchto blokov neprekážala aj preto, že týchto mali pod palcom matovičovci cez rezort kultúry, ktorý im patril. "Nebude toto Matovičova vila v Cannes?" pýta sa ešte v závere štipľavo bývalý novinár. Migaľ sa navyše v závere príspevku pohráva aj s možnosťou, či milióny za covid testy z firmy Eurolam Lambda neskončili práve v luxusnom projekte v Turčianskej Štiavničke.

Spoločnosť sa ostro ohradzuje voči Migaľovým záverom, prekvapení sú aj preto, že ide o skúseného redaktora

Samotná spoločnosť Ismont, pod ktorej krídla kaštieľ patrí, sa rozhodla k predmetnej záležitosti vydať stanovisko. "Spoločnosť ISMONT, s.r.o., vyhlasuje, že nie je a ani nikdy nebola, majetkovo a ani personálne prepojená s osobou p. Igora Matoviča a ani jeho manželky p. Pavlíny Matovičovej. Rovnako vedenie spoločnosti sa s týmito osobami nikdy nestretlo a ani nie je s nimi v žiadnom kontakte. Uvedené sa vzťahuje aj na dcérske spoločnosti materskej spoločnosti ISMONT, s. r. o.," píšu v statuse predstavitelia firmy s tým, že sú nemilo prekvapení, že ich v rámci tejto veci ani nikto neoslovil.

"O to viac, keďže sa jedná o osobu bývalého reportéra spravodajskej relácie. Ak by sa tak stalo, bolo by aj v tomto prípade uverejnené, že projektovou manažérkou celej rekonštrukcie a výstavby v Turčianskej Štiavničke je p. Ing. Paulína Kostelanská. Práve na verbálnej zhode krstných mien, bola vytvorená umelá konštrukcia celého príspevku týkajúceho sa latentného vlastníctva kaštieľa, čo považujeme za absurdné," doala firma.

(Zdroj: Facebook/Ismont)

Hádam vieme, aké máme majetky, tvrdí Matovičova manželka

Priestor k vyjadreniu sa dostala aj samotná koalícia OĽaNO a priatelia, a teda aj samotný Matovič. Ten sa vyjadril k tejto téme na zvláštnej tlačovej konferencii pred nemocnicou Bory, ktorú postavila finančná skupina Penta. Na tlačovú konferenciu si zavolal aj manželku Pavlínu, ktorá k tomu mala tiež čo povedať. "Kaštieľ v Turčianskej Štiavničke nevlastníme. Platím si dane z nehnuteľnosti a hádam viem, aké máme nehnuteľnosti. Sú to tie pri Trnave a blízkych dedinkách, kde je aj roľa. To je všetko. Žiadne nehnuteľnosti mimo Trnavy nemáme. Som dokonca Spišiačka, moji rodičia už zomreli. Mala som zdediť nejaké kúsky polí, ale keďže Spiš je dosť ďaleko od Trnavy a nebola by som to schopná obhospodarovať, tak som sa toho vzdala a nechala som to mojim súrodencom," vysvetlila Matovičova manželka.

Okrem toho Pavlína Matovičová poprela, že by sa pri nehnuteľnosti v Turčianskej Štiavničke niekedy prechádzala.