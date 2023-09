Naď je zhrozený z násilia, ktoré predvádzajú kandidáti za OĽANO a Smer: Huckáte ľudí, Galko by dokonca použil zbraň!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti)

To posledné, čo Slovensko momentálne potrebuje, je sledovať politických kandidátov, ako na seba útočia. Ich súperenie sa má odohrávať v parlamente či predvolebných diskusiách, nie na ulici či mítingoch tak, ako to tento týždeň predviedli Igor Matovič a Robert Kaliňák. Podľa Jara Naďa z mimoparlamentnej strany Demokrati strany OĽANO a Smer rozohrali nebezpečnú hru, ktorá legitimizuje násilie a popiera všetko, po čom pred voľbami volajú.

"Páni Matovič a Fico, preniesli ste politický súboj do nebezpečných výtržností a pouličných bitiek. Je to neprijateľné! Ste agresívni nielen verbálne, ale už vám zjavne pripadá normálne aj fyzické násilie vašich kandidatov! Vo svojich statusoch huckáte ľudí. Navyše čítam, že pán Galko by použil aj strelné zbrane. Stratili akékoľvek hranice. Dosť prosím!" apeluje bývalý minister obrany na politických predstaviteľov na sociálnej sieti.

Poukazuje pritom na to, že politici deklarujú túžbu po pokoji v spoločnosti, no sami sa v skutočnom živote správajú presne naopak a provokujú. Taktiež upozornil, že kvôli takýmto incidentom nás zahraničie nebude rešpektovať a budeme mu na smiech. "Žiadame vás o ospravedlnenie sa verejnosti, ktorá vďaka vám stráca ideály o slušnej politike a dobrých úmysloch kandidujúcich," dodal Naď.