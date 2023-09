Politológovia vidia za záujmom o voľbu zo zahraničia kampane a emigráciu

Politológ Juraj Marušiak (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

BRATISLAVA - Zvýšený záujem Slovákov o voľbu zo zahraničia vnímajú politológovia ako dôsledok politických kampaní a zvýšenej emigrácie obyvateľov. Hlas vo voľbách už takto podľa ministerstva vnútra odovzdalo vyše 40-tisíc ľudí. Politologička Darina Malová dúfa, že počet odovzdaných hlasov sa ešte výrazne zvýši. Politológ Juraj Marušiak do budúcna očakáva, že ak trend emigrácie zo Slovenska porastie, bude záujem o voľbu zo zahraničia vyšší.

Marušiak hodnotí aktuálny rekordný záujem ako výsledok cieľavedomej práce niektorých politických strán. Tiež sa domnieva, že medzi záujemcami o voľbu zo zahraničia bude mnoho mladých ľudí, ktorí zo Slovenska odišli iba nedávno a buď uvažujú, že sa niekedy vrátia, alebo túto možnosť ešte úplne nezavrhli. "Treba si uvedomiť, že na štúdium do zahraničia odchádza rekordný počet mladých maturantov, ktorí so Slovenskom udržiavajú putá rodinného či priateľského charakteru," dodal.

Zvýšený záujem o voľby zo zahraničia reflektuje podľa Malovej význam týchto volieb, rastúcu polarizáciu spoločnosti a zrejme aj zvyšujúcu emigráciu do zahraničia. "Najmä zakotvenie predčasných volieb vo verejnom diskurze ako volieb, ktoré môžu rozhodnúť o tom, kde Slovensko patrí. Otázka, či zostaneme súčasťou západnej civilizácie alebo sa vrátime na východ, je podľa mňa rozhodujúca pri ďalšom geopolitickom a kultúrnom smerované našej krajiny," vysvetlila.

Malová dúfa, že počet hlasovacích lístkov zo zahraničia sa výrazne ešte zvýši. Poznamenala, že mnohí si zrejme nechali viac času a sledovali volebné diskusie, aby sa rozhodli. "Nedá sa však vylúčiť, že niektorí zaregistrovaní sa nechali znechutiť rastúcou agresivitou kandidujúcich politikov, ktorú sme videli na mítingoch v posledných dňoch a dostalo sa jej značnej medializácie aj v zahraničí. Na druhej strane, to môže pôsobiť ako mobilizujúci faktor. Reakcia závisí najmä od toho, aké sú preferencie voličov a voličiek," zhrnula Malová.

Ak sa zvýši odchod mladých ľudí do cudziny, aj voľby zo zahraničia budú vyššie, myslí si Marušiak

Marušiak predpokladá, že ak budú trendy migrácií mladých ľudí pokračovať, trend záujmu o voľbu zo zahraničia bude vysoký. "Veľa bude závisieť od toho, z akých dôvodov budú ľudia odchádzať. Síce materiálna stránka je dôležitá, ale do hry sa dostávajú aj iné faktory," poznamenal.

Marušiak v súvislosti s otázkou zmien pre voľbu zo zahraničia pripomenul, že by mala byť čo najjednoduchšia, ale zároveň aj transparentná v zmysle ochrany pred prípadnými manipuláciami. Malová by s návrhmi na zmeny počkala. "V súčasnosti ide o nový systém, takže s návrhmi na jeho zmenu by som počkala až po voľbách. Dúfajme, že aplikácia namiesto e-mailov sa osvedčí," uzavrela.

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo takmer 73-tisíc voličov. Ministerstvo vnútra (MV) SR eviduje približne 40 500 návratných obálok od voličov z cudziny. Najčastejšie prišli hlasovacie lístky z Českej republiky, priblížila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová. Ministerstvo registruje aj hlasovacie lístky poslané z Peru, Uzbekistanu, Ukrajiny či Bahrajnu.