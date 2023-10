Chyťte chrípku za pačesy! TIETO vitamínové bomby si viete pripraviť doma, chutia úžasne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Poznáte ten pocit, keď sa ráno zobudíte a hneď ucítite škrabanie v krku, bolesť hlavy a únavu. Svoj zdravotný stav viete riešiť dvoma spôsobmi – zájdete za lekárom alebo sa to pokúste vyriešiť vitamínmi. Spojte to s užitočným a doprajte si vitamínové drinky. Vitamíny a hydratácia zatočia s chrípkou a vy budete razom fit.

5 receptov na tie najlepšie vitamínové bomby

(Väčšina vitamínov je rozpustná vo vode, ale na získanie vlákniny musíte skutočne jesť aj ovocie!)

1. Vitamínová klasika

Táto citrónovo-uhorková klasika stojí určite za všetky drobné. Pripravená je za pár minút a vitamín C je potrebné dopĺňať každý deň.

V džbáne zmiešajte:

1,5 litra vody

uhorku

citrón

pár listov bazalky

pár listov mäty

Uhorku a citrón nakrájajte na menšie kúsky. Nasekajte mätu a bazalku. Všetko vložte do vody a nechajte niekoľko hodín odpočívať. Tak bude mať najlepší účinok.

2. Trošku ružovej nikdy neuškodilo

V záhrade ich už asi nezoženiete, ale v obchode určite áno. Pekne vám limonádu zafarbia a dodajú sladkú chuť. Reč je o JAHODÁCH.

V džbáne zmiešajte:

1,5 litra vody

cca 10 menších jahôd

limetku

zopár lístkov mäty

Ako v predchádzajúcom recepte, aj tu nasekajte mätu. Pokrájajte limetku a jahody na menšie kúsky a všetko zalejte vodou. Nechajte zopár hodín odstáť.

3. Zázvorový čaj nemusí byť iba horúci

Táto vitamínová bomba si bude žiadať aj menšiu predprípravu. Avšak, garantujeme vám, že vás určite postaví na nohy!

Nakrájajte si zázvor na malinké kúsky a asi 2 čajové lyžičky zohrejte v dvoch šálkach čaju. Ak chcete ešte silnejší účinok, použite aj zázvorový čaj. Toto nechajte vychladnúť.

V separátnom džbáne si zmiešajte 1,5 litra vody a spomínané šálky zázvorového čaju. Nasekaný zázvor odtiaľ vyberte. Pridajte do džbánu čerstvý a na malé kocky nakrájaný zázvor. Pred podávaním ho nechajte 1 hodinku v chladničke.

4. Aj Vianoce môžu byť vitamínová bomba

Keď sa povedia Vianoce, každý z nás si predstaví stromček, vôňu škorice a jabĺk. Teraz nemusíte na to čakať do Vianoc, môžete to mať aj teraz a dokonca vás to môže aj vyliečiť.

V džbáne zmiešajte:

1,5 litra vody

2 ks jabĺk

2 ks celej škorice

2 čajové lyžičky mletej škorice

Jablká nakrájajte na menšie kocky a ostatné suroviny vložte do džbánu. Všetko zalejte vodou a nechajte pár hodín odstáť.

5. Nechajte zaúčinkovať prírodný zázrak

Nielenže vám pomôže zabojovať s chrípkou, ale pomôže aj pri náročných dňoch. Taktiež napomáha správnemu tráveniu. Túto skutočnú vitamínovú bombu naozaj potrebujete!

Najskôr si cca 3 gramy sušených a rozdrvených semien feniklu vylúhujte aspoň na 5 až 10 minút v 150 ml vriacej vody. Nechajte to vychladnúť.

V džbáne zmiešajte 1,5 litra vody, citrónovú šťavu a nakrájaný citrón. Taktiež nakrájajte menší pomaranč, vitamínu C nie je nikdy dosť. Pridajte niekoľko nasekaných listov mäty a nálev z feniklových semienok. Nechajte niekoľko hodín odpočívať.

