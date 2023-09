VIDEOROZHOVOR F. Mikloško: KDH vidím len v protismeráckej koalícií, ktorá sa konečne sústredí na skutočné problémy ľudí

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Sme vo finále politickej kampane pred voľbami 2023. Zažili ste už takúto kampaň? Nezvrhla sa v poslednom období?

- Kampaň je podobná ako pred voľbami v roku 1998, keď v spoločnosti bola veľká nervozita. HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom vytvorilo jeden volebný obvod. Vytvorili sme SDK. Až Najvyšší súd rozhodol, že môžeme kandidovať ako jedna strana. Napätie v spoločnosti bolo obrovské. Po dlhoročnom vládnutí Vladimíra Mečiara nebolo jasné, ako sa zachová bez ohľadu na výsledok. Aj z medzinárodného hľadiska išlo o veľa. Či sa zaradíme do NATO. Všetky okolité krajiny už v Severoatlantickej aliancii boli. My sme boli taký ruský nôž pichnutý do prostredia.

Vidíte paralelu medzi voľbami v roku 1998 a tými, ktoré budú o pár dní?

- Teraz opäť ide o veľmi veľa. Ľudia si to neuvedomujú. Dlhé roky sledujem zahraničnú politiku, je súčasťou môjho života. Vidím, ako dopadli krajiny ako Libanon. Kvitnúca krajina je teraz v troskách. V mojom milovanom Arménsku, ktoré som viackrát navštívil a v Náhornom Karabachu prišlo k tak obrovskej korupcii, že sú na kolenách. Problém korupcie bol nielen v Rusku, ale aj na Ukrajine. Nám hrozí to isté, že nás korupcia zožerie a budeme rovnako na kolenách a nebudeme sa vedieť brániť nikomu.

Tých 12 rokov vládnutia Smeru ukázalo, že korupcia presiahla do polície, prokuratúry, súdnictva. V tajných službách rovnako. Bol som zdesený, aké peniaze prelievali, ako zbohatli a koľko zlatých tehličiek sa našlo. A toto sú akože tí, ktorým ide o národ?! A bijú sa do pŕs, akí sú Slováci.

O čo ide v tejto kampani? O aký zápas?

- Ide o bytie tejto krajiny, o jej charakter a bezpečnosť. Ak sa vráti po voľbách Robert Fico, nevysporiadame sa s jeho doterajším vládnutím a tou obrovskou korupciou. Je veľké nebezpečenstvo, že prípady pôjdu do zabudnutia a bude sa ďalej pokračovať v systéme „naši ľudia“. V týchto chvíľach ide o bezpečnosť Slovenska. A hovorím to veľmi vážne.

Prekvapil vás niekto v rámci predvolebnej kampane?

- Igor Matovič je marketér. Pred voľbami 2020 vymyslel tzv. Počiatkovu vilu a to mu vynieslo obrovské percentá. Išiel na tlačovku Smeru s cieľom narušiť jej priebeh. Chcel ich uštvať.

Uštval ich?

- Nie. Postavili sa mu fyzicky a tým pádom to dostalo nový rozmer, ktorý tu predtým nebol. Bránili sa mu, inak by museli ísť preč. Teraz pokračuje ďalej v tom istom. Vsadili na to, že zburcujú ľudí, lebo oni sú tí, ktorí bránia Slovensko proti mafii aj za cenu fyzických atakov. Uvidíme, ako to zaberie. Po tomto incidente im stúpli percentá, no nič to nehovorí. Určite im to dalo chuť pokračovať týmto smerom. Igor Matovič sľúbil ešte nejakú korupčnú kauzu na adresu SaSky. Nervozita je veľká. Súvisí to aj s tým, že je tu asi päť strán, ktoré sa nemusia dostať do parlamentu. Každý sa snaží inému táboru zobrať voličov. Demokrati stále vyzývajú PS, KDH a SaSku, aby sa k niečomu vyjadrovala. Je to až smiešne. Prečo by sme to robili. Robíme si svoju kampaň a oni nech predstavia svoj program Slovensku. Vidím zápas aj o nerozhodnutých voličov. Hoci vidím, že strany si vzájomne berú hlasy.

Chce aj KDH zabojovať o hlasy nerozhodnutých voličov?

- Myslím si, že všetko sa zmení vo finále kampane. Voliči si uvedomia, o čo ide. Mnoho z tých nerozhodnutých, sa stane rozhodnutými a racionálne si to zvážia.

Prečo by nerozhodnutí voliči mali voliť KDH?

- Sme slušnou stranou. KDH vystupuje kompetentne. Má rezorty, ktoré je schopná obsadiť. Ide o zdravotníctvo, školstvo a aj v ekonomike máme silných ľudí. Rovnako máme pripravených ľudí do kultúry. Vidím mnoho ľudí – voličov, ktorí sú unavení z vulgárnosti politiky, ktorá sprevádzala predchádzajúce vládnutie, pričom v podvedomí ľudí je vražda novinára. Slušnosť ich môže viesť k voľbe KDH. Starší ľudia si uvedomujú, že KDH bolo v opozícii a aj koalícii. Vedelo dôstojne spoluvládnuť.

Podľa prieskumov sa do parlamentu dostanete.

- Verím tomu. Cítim osudovosť zlomovej chvíle.

Ak sa KDH do parlamentu dostane, vidíte jeho pôsobenie v opozícii alebo v koalícii?

- Ak by sa situácia mala vyvíjať podľa prieskumov, môže nastať úplne patová. Vládu nemusí zostaviť zoskupenie okolo Smeru, kde treba počítať SNS a Republiku. Otázkou je Hlas. Vládu nemusí zostaviť ani druhá strana. Bola by to zvláštna situácia. Zrejme by boli vyhlásené ďalšie voľby. Zlomový okamih bude polnoc 30. septembra, keď sa už s veľkou pravdepodobnosťou ukáže, kto tam je a potom sa začnú telefonáty.

Kto bude jazýčkom na váhach či drahou nevestou?

- Drahou nevestou bude podľa mňa Hlas. Len od neho bude záležať, či sa pridá k Ficovi. Drahou nevestou bude rovnako aj Progresívne Slovensko, nakoľko bude trvať na mnohých veciach, ktoré sú pre ostatné strany neprijateľné.

Smer a Republiku vaša strana vylúčila z povolebnej spolupráce. Je to definitívne rozhodnutie, keďže Robert Kaliňák v jednej diskusii vášmu predsedovi dal nepriamu ponuku?

- Som hlboko presvedčený, že so Smerom a Republikou KDH nepôjde. KDH v sebe nesie historický rozmer. Vie, že budovanie strany nie je len záležitosť jedného volebného obdobia. Je to o budovaní pamäti, zodpovednosti aj pre dejiny. Som presvedčený, že by to bol úplný omyl a so Smerom určite koalíciu nevytvorí. Pripomeňme si všetky strany, ktoré išli so Smerom. Všetkých to pochovalo.

V akej povolebnej koalície by ste radi videli KDH?

- Rád by so KDH videl v protismeráckej koalícii a zároveň v koalícii, ktorá sa v prvom rade sústredí na ekonomické problémy ľudí. Ľudia majú konkrétne ekonomické problémy v zdravotníctve, na pohotovostiach. Trápi ich zdražovanie potravín. Toto sú skutočné problémy Slovákov.

Ktoré ministerstvá by KDH vedelo spravovať najlepšie? Čo sú najväčšie výzvy, pred ktorými Slovensko dnes stojí?

Bývalý predseda KDH Ján Čarnogurský raz povedal, porazili sme komunistov, porazíme aj liberálov. Skutočne je Slovensko odkázané na večný súboj medzi liberálmi a konzervatívcami? Pomohol KDH výrok o pliage z úst Milana Majerského? Aké poslanie bude mať poslanec František Mikloško v Národnej rade? Mnohí ľudia odhaľujú na sociálnych sieťach svoje súkromie. Čo robí jeden z najskúsenejších politikov mimo politického života?

