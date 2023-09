VIDEOROZHOVOR Bitky v aute rozhodne nebudú štýl našej kampane: Naď z Demokratov vo voľbách očakáva až sedem percent!

Jaroslav Naď verí tomu, že Demokrati zaútočia až na sedem percent. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Jeho prínos v zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska si vážia viaceré politické špičky z minulej vlády, no je však veľmi častým terčom bývalej opozície. Reč je o bývalom ministrovi obrany a aktuálnom podpredsedovi strany Demokrati Jaroslavovi Naďovi. Ten okrem iného v rozhovore prezradil, ako im ide kampaň, v čom sa líšia od Progresívneho Slovenska či to, čo si myslí o bitke Roberta Kaliňáka s Igorom Matovičom.

Ako sa Demokrati podľa vás ideovo líšia s Progresívnym Slovenskom, ktoré sa nachádza už na druhom mieste v prieskumoch?

- Tých rozdielov je viacero. Ak by sme všetci boli rovnakí, tak sme v jednej strane. My zatiaľ považujeme za dôležitejšie iné veci, ako tie, ktoré momentálne komunikuje PS. Musím povedať, že v našej strane, a nie je to len môj pocit, máme ako keby na tretiny rozdelených voličov, ktorí sú konzervatívni, liberáli a stredoví. Takým spôsobom k tej politike aj pristupujeme a netlačíme zbytočne na pílu, ale ten hlavný rozdiel je predovšetkým to, že my sme skúsení. Máme za sebou, dovolím si povedať, najťažšie volebné obdobie v histórii Slovenska. Vieme tým pádom ako reagovať a rovno aj povedať, ako budeme konať na druhý deň. V PS, s výnimkou Tomáša Valáška, nie je ani jediný človek, ktorý má praktickú skúsenosť so systémom vládnutia.

Máme necelé tri týždne do volieb. Z vašich živých vstupov vieme, že si rozhodne veríte na tých päť percent. Kde beriete tú istotu?

- Hovorím to z viacerých dôvodov. Kontaktujú ma viacerí "tvorcovia verejnej mienky". Niektorí z politiky, niektorí mimo nej z kultúry, športu ... Hovoria nám jednoducho to, že keď sa rozprávajú s komunitami, v ktorých žijú, tak sú to prevažne ľudia, ktorí nechcú voliť ani OĽaNO a ani KDH. Niektorí v týchto stranách si žijú svoje kultúrno-etické vojny, nazývajú ľudí pliagou a podobné veci, no na druhú stranu nechcú voliť ani PS, lebo je pre nich príliš ľavicové a liberálne. Tým pádom nás berú ako zlatú strednú cestu. Myslím si, že takto bude na konci dňa uvažovať veľmi veľa ľudí.

Aká je situácia v Demokratoch. V kuloároch sa počas posledných dní šepká o tom, že ste mohli byť novým predsedom. Čo vy na to?

- My na rozdiel od KDH nespochybňujeme predsedníctvo v strane. Dva týždne pred voľbami už určite nie. Edo (Eduard Heger, pozn. red.) je výborný predseda, Andrea Letanovská je dobrá líderka. To, že sa teraz viac objavujem v médiách ja, je aj preto, že sa riešia témy, ktoré sú mi blízke. Či ide o spravodlivosť, obranu a bezpečnosť. Pre nás najdôležitejšia téma je zahraničnopolitické ukotvenie. Snažím sa byť čo najviac aktívny. Som verejnosti relatívne známy a chápem, že situácia momentálne tak vyznieva. Myslím si však, že tá naša skupina, ktorú tu na kandidátke máme, funguje veľmi dobre.

