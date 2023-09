VIDEOROZHOVOR Šéf Hlasu Pellegrini pred finále pritvrdzuje: Toto je strana, pri ktorej rozhodne neuhneme!

Pellegrini prezradil, čo by mali budúcni koaliční partneri spĺňať. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Všetci majú plno otázok o tom, ako to konkrétne myslí so svojím silným štátom, či s kým chce vlastne po voľbách spolupracovať. Prieskumy hovoria všeličo, a tak sa zrejme čaká až do volebnej noci. My sme však aj tak z lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho tesne pred moratóriom vypáčili niekoľko informácií, ktoré čo-to napovedajú o jeho politických preferenciách.

Hlas-SD ponúka v kampani silný štát. Čo si má pod tým bežný volič predstaviť? Ako taký štát môžeme vnímať napríklad o päť rokov neskôr?

- Ten silný štát je vlastne jednoducho povedané presný opak toho, čo tu zažívame posledného tri a pol roka. Silný štát je štát, ktorý sa dokáže postaviť za svojich občanov, ktorý sa dokáže postaviť za svoje národno-štátne záujmy. Dokáže tvrdšou rukou zasiahnuť do energetických subjektov alebo trhu s energiami. Vie zjednať nápravu a snaží sa zabezpečiť nižšie ceny. Silnou rukou vie zasiahnuť aj do cenotvorby pri potravinách. Dokáže chrániť svoje hranice a zagarantovať bezpečnosť pre svojich občanov.

Hovoríte aj o tom, že ak bude Hlas súčasťou vlády, vyčlení jednu miliardu eur na samosprávy. Kde na to nájdeme teraz peniaze?

- Som si vedomý, že budeme musieť konsolidovať. Aj s tým mám osobnú skúsenosť ako bývalý štátny tajomník na ministerstve financií, či vicepremiér a expremiér. Musím povedať, že oproti týmto pravičiarom a liberálom, ktorí tu doteraz bačovali, tak my sme verejné financie každý rok zlepšovali. Oni ich dostali do situácie, kedy Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí pomaly o blížiacom sa bankrote. Tak to je len tak na porovnanie, ako vládli sociálni demokrati a ako vládla pravica. Musíme však konsolidovať len v takom tempe, aby sme neznížili životnú úroveň ľudí. Tá sa za posledné roky zhoršila.

Vedeli by ste si predstaviť, že by v regiónoch skončili aj eurofondy, tak ako to navrhuje napríklad predseda KDH Milan Majerský? To by ste boli zrejme v politickej zhode.

- Ja som absolútny zástanca decentralizácie. Dúfam, že sa už skončila éra, kedy každý minister, ktorý mal vo svojom portfóliu eurofondy, tak chcel mať nad tým kontrolu priamo z Bratislavy. Som zástanca toho, aby sme ešte väčšiu sumu z eurofondov presunuli na vyššie územné celky, na krajské a okresné mestá, nech si to tam delia. Veď oni najlepšie vedia, ako to tam treba robiť. Treba urobiť aj eurofondovú revolúciu po vzore Poľska alebo Maďarska. Naši prihraniční starostovia sa často hanbia ísť do projektov s poľským susedom, lebo kým Poliak už strihá pásku, tak my ešte obstarávame, alebo sa vysporadúvame s námietkami. Musí prísť uvoľnenie pravidiel.

