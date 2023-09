Záhadný objav pri Aljaške: Tvor, ktorého ešte nikto nikdy nevidel a... mal zniesť zlaté vajce!

(Zdroj: profimedia.sk)

V hĺbke zhruba 3,2 kilometra pri pobreží Aljašky bol nájdený neidentifikovateľný predmet. Odborníci zvažujú možnosť, že by to mohlo byť zlaté vajce, ktoré zniesol záhadný hlbokomorský tvor, ktorého ešte nikto nikdy nevidel, alebo ide o zvyšky hubky. Laboratórne testy DNA by však mohli zároveň odhaliť aj existenciu úplne nového a vedecky neznámeho živočícha.

Doktorka Tammy Hortonová z Národného oceánografického centra v Southamptone tiež pripustila možnosť, že to môže byť nový druh. "Nie je nezvyčajné nájsť niečo neznáme v hlbokom mori, musíme toho veľa preskúmať. Majú vzorku a budú ju bližšie študovať a pravdepodobne urobia nejaké genetické analýzy, aby určili aspoň to, z akého druhu živočícha pochádza." Pozoruhodné je, že objekt má v prednej časti otvor, čo naznačuje, že sa z neho mohlo niečo zrodiť. Mohlo by to byť napríklad aj nejaké puzdro na vajcia.

Profesorka Kerry Howellová z Univerzity v Plymouthe sa na adresu objektu vyjadrila, že je čudný a nepodobá sa ničomu, s čím sa doteraz stretla. "V hlbokom mori je veľa neobjaveného, takže by to mohlo celkom ľahko súvisieť s novým druhom." Zároveň pripustila možnosť, že otvor sa nachádza na mieste, kde tvor dýcha, alebo ide o vaječný obal.

Aj keď na fotkách priťahuje objekt pozornosť svojím zlatým vzhľadom, ide najmä o odraz svetlometov diaľkovo ovládaného vozidla. Na záberoch z laboratória má svetlohnedo-žltú farbu, ktorá je blízka mnohým iným organickým odtieňom. "Niekoľko druhov vrátane hlbokomorských rýb kladie svoje obaly s vajíčkami na podmorské útesy alebo do studenovodných koralových biotopov. Preto tá diera, niečo sa vyliahlo a odplávalo," vysvetlil profesor Murray Roberts z Univerzity v Edinburghu.