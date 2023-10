Ako jednoducho ušetriť v domácnosti stovky eur? Toto sú najväčšie diery rodinných rozpočtov

Snažíte sa ušetriť aspoň na tom, na čom sa dá? (Zdroj: Getty Images/cyano66)

Ako prvé je však potrebné zistiť v akých oblastiach Slováci míňajú najviac. Asi nikoho neprekvapí, že najväčší podiel z výdavkov domácností smeruje do bývania a energií. Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat, išlo na Slovensku v roku 2021 do tejto oblasti takmer každé tretie minuté euro, čo predstavovalo najväčší podiel spomedzi všetkých štátov Európskej únie. S rastúcimi úrokovými sadzbami ako aj energetickou krízou sa medzičasom tento podiel mohol ešte o niečo navýšiť.

Podstatnú, takmer pätinovú časť zo svojich výdavkov smerujeme aj do potravín a nealkoholických nápojov. Nasledujú skupiny ostatných tovarov a služieb (8,6 %), rekreácie a kultúry (8 %), nábytku, vybavenia a údržby domácnosti (6,2 %) či výdavky na dopravu, na ktorú s 5,4-percentným podielom míňame vrámci EÚ naopak najmenej. Takmer v každej z týchto oblastí však vieme aj bez väčšej námahy ušetriť ročne aj stovky eur.

Ako ušetriť na bývaní?

Keďže práve výdavky na bývanie sú tými najväčšími a určiť, či je aktuálne výhodnejšie bývať vo svojom alebo v podnájme sa jednoznačne nedá, každý by si mal čo najstarostlivejšie zvážiť všetky svoje možnosti. Ak však hľadáte nové bývanie, neváhajte vyhľadať pomoc odborníkov, ktorí vám ochotne poradia s financovaním.

Samostatnou kategóriou vrámci nákladov na domácnosť sú energetické výdavky, na ktoré sa začala upriamovať pozornosť najmä vďaka minuloročnému rastu cien. Ako však hospodáriť s elektrickou energiou čo najefektívnejšie? Jeden z najjednoduchších spôsobov je zbaviť sa pomerne častých zlozvykov. Vyhýbať by ste sa tak mali ponechaniu svietenia v miestnostiach, v ktorých sa nenachádzate, či zbytočne zastrčeným nabíjačkám.

Nemalé peniaze môžete ušetriť aj vďaka výmene klasických žiaroviek za LED žiarovky. Tie sú v niektorých prípadoch až o 80 percent energeticky efektívnejšie a ich živostnosť je oproti klasickým žiarovkám až 20-krát vyššia. Investované peniaze sa vám tak vrátia niekoľkonásobne. Nepochybne najväčší podiel na spotrebe elektrickej energie v domácnosti majú veľké spotrebiče ako televízor, chladnička a práčka.

Podľa údajov portálu coolblue.nl je však enormný rozdiel medzi jednotlivými energetickými triedami. Priemerné používanie práčky, ktoré predstavuje asi 220 praní ročne s energeticky najúspornejšou triedou vás vyjde okolo 33 eur na rok. Naopak pri najmenej úspornej práčke sa náklady na využívanie môžu dostať až k hranici 69 eur ročne. Rozdiel v nákladoch je tak v tomto prípade viac ako dvojnásobný. Pri výmene starých či nákupe nových spotrebičov preto vždy vyberajte tie s energeticky úspornými certifikátmi.

Nakupujte moderne a s rozumom

Vyhnúť by ste sa mali aj impulzívnym nákupom oblečenia, potravín či spotrebných tovarov. Do obchodu s potravinami tak namiesto prázdneho brucha vyrazte s nákupným zoznamom, vďaka ktorému minimalizujte nepremyslené nákupy a domov si odnesiete len to, čo skutočne potrebujete. Vyhľadávať by ste taktiež mali sezónne potraviny, ktoré sú často lacnejšie a čerstvejšie. Netreba sa však báť siahnuť ani po výhodnejších baleniach.

Výborným pomocníkom pri nakupovaní či udržiavaní prehľadu vo vašich výdavkoch môžu byť aj digitálne technológie. Napríklad vďaka Účtu pre modrú planétu od Tatra banky a jeho praktickým funkcionalitám Spending report a Spending plan dostupným v mobilnej aplikácii vždy vidíte, kedy, kde a hlavne načo boli vaše peniaze využité. Prehľad výdavkov zadelených do kategórií ako potraviny, reštaurácie, doprava či voľný čas vám tak môže pomôcť odhaliť skryté diery rodinného rozpočtu a naplánovať ďalšie kroky pre splnenie budúcich finančných cieľov. Spending plan vám zase ukáže, aké platby vás ešte čakajú do konca mesiaca.

Cestujte efektívnejšie a ekologickejšie

Jedným z najväčších žrútov rodinných financií sú aj náklady na dopravu. Nejednu domácnosť tak trápia vysoké ceny pohonných hmôt, ale aj neočakávané návštevy autoservisov. Vyhnúť sa im však môžete pomerne jednoducho. Ak žijete v oblasti s dobrým systémom verejnej dopravy, bola by škoda nevyužívať ho.

V porovnaní s jazdou autom tak cesta hromadnou dopravou nie je iba výrazne lacnejšia a ekologickejšia, ale častokrát môže byť príležitosťou na čítanie si, učenie či dokonca prácu. Ešte lepším spôsobom ako nechať auto v garáži je cesta bicyklom či pešo. Ak teda cestujte na kratšie vzdialenosti, využívanie takýchto spôsobov prepravy neodbremení iba rodinný rozpočet ale prispeje aj k lepšej fyzickej kondícii a ochrane životného prostredia.

Vymeňte zastarané zmluvy

Pravdepodobne najprehliadanejšou dierou v rodinných rozpočtoch sú staré, nevýhodné zmluvy. Nie je sa však čomu diviť. Zmlúv s operátormi, streamovacími platformami, poisťovňami či bankami je v dnešnej dobe viac ako dosť. Zastarané zmluvy tak väčšinou nereflektujú realitu či vaše aktuálne potreby.

Aktualizáciou a revíziou rôznych zmlúv však nemusíte odľahčiť iba nápor na vašu peňaženku. Poisťovne, banky či operátori častokrát ponúkajú aj nové, oveľa výhodnejšie podmienky využívania služieb. Napríklad pri založení spomínaného Účtu pre modrú planétu od Tatra banky pomocou cashback systému môžete získať až 100 eur späť z platieb kartou. Ak si navyše účet otvoríte online, prvých 12 mesiacov máte jeho vedenie úplne bez poplatku.

Keďže správa rodinných financií je dôležitou súčasťou každej fungujúcej domácnosti, bez ohľadu na jej veľkosť či finančnú situáciu, nikdy nie je na škodu pozrieť sa na rodinný rozpočet zo všetkých strán. Každý z týchto tipov tak môže priniesť do rodinného rozpočtu peniaze navyše a aj napriek tomu, že rozdiel pravdepodobne po týždni nespoznáte, z dlhodobého hľadiska sa vám vďaka premysleným rozhodnutiam môže žiť o čosi ľahšie.

