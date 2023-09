Najnovší PRIESKUM dva týždne pred voľbami: Do parlamentu by sa nedostali tieto strany, aj dve stálice!

Ilustračné foto (Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Najnovší predvolebný prieskum, ktorý realizovala agentúra FOCUS pre televíziu Markíza a reláciu Na telo, opäť favorizuje stranu Smer. Nič sa nemení ani na ďalších dvoch miestach, ktoré obsadili Progresívne Slovensko, resp. Hlas-SD. Do parlamentu by sa, naopak, nedostali Sme rodina ani Demokrati.

O necelé dva týždne sa na Slovensku konajú predčasné parlamentné voľby. Už niekoľko mesiacov vedie predvolebné prieskumy strana Smer a nezmenilo sa to ani v najnovšom prieskume agentúry Focus, ktorý sa konal od 6. do 13. septembra na vzorke 1001 respondentov. Podporu jej vyjadrilo takmer 19 percent voličov. Na druhom mieste skončili progresívci so 16,5 percentami, čo je v porovnaní s augustom 1,5-percentný nárast. Tretí skončil Pellegriniho Hlas so 14,6 percentami. Tiež si oproti minulému mesiacu mierne polepšil.

archívne video

Do parlamentu by sa ešte dostali Republika (osem percent), SNS (6,4 percenta), KDH (6,2 percenta) a SASKA (5,1 percenta). Naopak nepreliezlo by hnutie OĽANO-KÚ-ZA, ktoré ako koalícia potrebuje najmenej sedem percent. V prieskume získali len 6,3 percenta. A pred bránami Národnej rady by skončili aj Sme rodina (4,9 percenta) a Demokrati bývalého premiéra Hegera (3,7 percenta).

Na základe výsledkov prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 37 kresiel, PS 33 a Hlas-SD 29. So 16 poslancami by bola v NRSR Republika, SNS by mala 13 mandátov, KDH 12 a SaS 10.