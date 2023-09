Padnete do kolien! Slovensko spieva predvolebný song na melódiu známeho HITu: V drsnej kampani zlepší náladu každému

Lomnické čháve (Zdroj: Archív)

„Je to ľudová pesnička, Kde si včera bol, v období covidu sme ju zmenili na Karanténu a aktuálne vyšla ako Voľby 23,“ hovorí frotman kapely Lomnické Čháve Milan Polhoš. K tejto folklórnej politickej anekdote kapela pristúpila, tak ako široká verejnosť pristupuje a reaguje na aktuálne dianie a na rôznych predstaviteľov naprieč politickým spektrom.

S humorom a odľahčene sa volebná hymna “Voľby 23“ prihovára celému milovanému Slovensku, aby jeho občania vyjadrili svoj názor vo voľbách 2023 a svojím hlasom tak podporili kandidáta, ktorý je im je svojim názorom a životným príbehom srdcu blízky. „Bolo to také spontánne, mali sme fanúšikov, ktorí nás podporili, dali nám text, ale aj my sme boli tými aktívnymi, ktorí sme text upravovali.“

Politiku donedávna mladí muzikanti veľmi nesledovali. Ich záujem o politické dianie na Slovensku vzbudil fakt, že ich rodinný príslušník a frotman kapely Milan Polhoš sa rozhodol kandidovať do NRSR za stranu KDH pod číslom 100, a ktorý nám so srdečným úsmevom na perách hovorí, že dúfa, že mu číslo 100 prinesie šťastie. No zároveň dodáva: „Je to na ľuďoch“.

Milan Polhoš sa rozhodol kandidovať aj preto, lebo chce zmeniť veci k lepšiemu. Pracuje v komunitnom centre a na rôznych inovatívnych projektoch, ktoré sú prínosom nielen pre marginalizovanú rómsku komunitu ale aj pre všetkých. Jeho najväčšia snaha smeruje k zvyšovaniu zaškolenosti rómskych detí. „Vzdelanie je základ, bez vzdelania sa nepohneme nikam. Vidíme ale, že naše školstvo je veľmi slabé a v okrese , v ktorom ja žijem je to veľmi ťažké," uviedol. Preto pôjdu 30. septembra k volebným urnám. Čo odkazujú všetkým voličom si vypočujte v pesničke.

Momentálne kapela účinkuje v zložení Milan Polhoš – saxofón a spev, Nikolas Polhoš – bicie a spev, Roman Polhoš – klávesy a spev, Klement Polhoš – gitara. Zaujímavosťou je, že Milan a Nikolas sú bratia a zároveň Roman a Klement sú bratia. Jedným slovom rodinná rómska rompopová kapela. Chalani zo skupiny Lomnické Cháve v minulosti reagovali vtipnou pesničkou s názvom Karanténa aj v pandemickom období, keď strádali všetci a trepala aj slovenská kultúra a umelci. Skupina vystúpila aj na veľkých slovenských festivaloch Pohoda, Grape či Východná. Srdcia mnohých fanúšikov si získali aj účinkovaním vo veľkolepej televíznej show Československo má talent a iné. Za sebou majú aj nakrúcanie dokumentu s názvom Kapela