Školáci majú viac zdravotných ťažkostí, najmä staršie dievčatá: Čo je problémom?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Viac než dve tretiny starších dievčat a dve pätiny starších chlapcov prežívali vlani dve alebo viac zdravotných ťažkostí viac ako raz do týždňa. Za posledné štyri roky stúpol výskyt psychických ťažkostí u starších dievčat o približne 20 percent a fyzických ťažkostí o približne desať percent. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiaceho správania 11-, 13- a 15-ročných školákov.