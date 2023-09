Šéfa Hlasu sklamala bitka politikov: O tomto majú byť voľby? Hovorí o politickom cirkuse, výzva voličom

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Stalo sa to v stredu popoludní. Na Námestí slobody pred Úradom vlády mal Smer-SD tlačovú konferenciu, ktorej priebeh narušil Igor Matovič s megafónom namontovaným na aute. Následne sa s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom dostal do konfliktu, padli aj kopance a facky. Matovič vyhlásil, že práve Smer-SD prijal legislatívne zmeny, týkajúce sa vydávania povolení, ktoré teraz strana kritizuje. Predseda Smeru-SD Robert Fico konanie Matoviča nechcel komentovať. Podľa Kaliňáka Matovič porušil zákon, keďže prišiel a zastavil autom na chodníku. Zasahovali aj mestskí policajti vyzvali Matoviča na odchod.

Archívne VIDEO Hlas-SD si myslí, že vláda a polícia pri migrantoch zlyhávajú

Expremiér a predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini však hovorí o obrovskej hanbe aj na medzinárodnej úrovni. „HLAS rozhodne odmieta politický cirkus, ktorý tu predvádza Igor Matovič, ale odmieta aj akékoľvek násilie. Od svojho vzniku je HLAS pokojnou silou, ktorej centrom pozornosti je človek. Slušnosť nie je slabosť, a preto HLAS nikdy nebude na politický cirkus odpovedať násilím a nebude prehlbovať rozdeľovanie národa. To je cesta do pekla,“ zdôrazňuje Peter Pellegrini.

Viac rozdelená krajina, ako pred piatimi rokmi

Ba čo viac, podľa lídra Hlasu je po vláde Igora Matoviča a bývalej vlády viac rozdelená, ako po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď nastúpil na Úrad vlády ako premiér. „Cítil som, že krajina sa musí upokojiť, že musia zhasnúť najhoršie vášne a burcovanie k nenávisti. Po dvoch rokoch môjho mandátu prišlo Slovensko pokojne k parlamentným voľbám a napravilo sa jeho pošramotené meno v zahraničí. Preto mi je dnes nesmierne ľúto, keď opäť vidím rozdelený a vedome rozoštvávaný slovenský národ, viac ako kedykoľvek predtým. A cítim hanbu za to, že sa zahraničné médiá dnes vo veľkom zabávajú na Slovensku ako na krajine, kde sa na ulici bije bývalý predseda vlády s bývalým ministrom vnútra,“ hovorí so smútkom Peter Pellegrini.

Výzva voličom

HLAS sa zároveň verejne pýta, či to o tomto majú septembrové parlamentné voľby. „Toto má byť najvýraznejší moment volebnej kampane? A to nám za posledné roky nestačilo deštruktívneho politického cirkusu Igora Matoviča? Kto po tomto pekle opäť volí OĽaNO, volí pokračovanie tohto pekla so všetkými jeho dôsledkami na život slovenských občanov. Ale mýlia sa aj tí, ktorí sa už dnes hotujú na pomstu a revanš. Tak sa Slovensko nikdy nepodarí upokojiť. A pritom len jednotný a súdržný národ môže uspieť v dnešných nesmierne ťažkých časoch,“ zdôrazňuje Peter Pellegrini.

Pozor na nelegálnu migráciu

„Sme HLASom ľudí, HLASom rozumu a HLASom pokoja. Súdržnosť a zjednotenie národa je pre nás absolútnou prioritou a nebudeme sa podieľať na žiadnych prejavoch, ktoré ho naďalej rozdeľujú. Rozdeľovania a vzájomného rozoštvávania Slovenska už stačilo!“ dodáva Peter Pellegrini. HLAS však upozorňuje aj na ďalší aspekt pohoršujúceho predvolebného incidentu. Vďaka bitke a cirkusu sa totiž úplne zabudlo na to, čo bol skutočný problém a podstata sporu – nelegálna migrácia, ktorá reálne ohrozuje Slovensko.

„Ak namiesto stoviek máme za posledný rok na Slovensku zrazu takmer 30-tisíc nelegálnych migrantov, nie je to žiadna fantazmagória, ale realita,“ upozorňuje Peter Pellegrini. HLAS úradníckej vláde vážne vyčíta, že celú situáciu podcenila. „Musíme zaisťovať migrantov, kým sa dôkladne nepreverí ich totožnosť. Nie zapísať im vymyslené meno a vymyslený dátum narodenia, ale poctivo overiť, či naozaj takýto človek existuje a či nepredstavuje možnú hrozbu. Až po takomto overení môžu dostať akýkoľvek papierik od polície,“ zdôrazňuje Peter Pellegrini. A pripomína aj ďalšie návrhy HLASu – podstatne výraznejšie nasadenie slovenskej armády na ochranu štátnych hraníc a odvolanie policajného prezidenta Hamrana, ktorý pri ochrane bezpečia slovenských občanov neustále zlyháva. HLAS má v téme migrácie jasno.

