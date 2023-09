Šéf Hlasu otvorene: TOTO sú naše podmienky! Čo požadujú od vstupu do prípadnej vlády?

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Septembrové voľby do parlamentu sú pomaly za dverami a čoraz viac sa začína hovoriť o tom, aká vláda či koalícia vzíde z prípadných výsledkov. Podľa posledných prieskumov by poverenie od prezidentky dostal Smer-SD a v hre je viacero možností. Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini však narovinu odkázal, aké sú jeho podmienky pre prípadný vstup do akejkoľvek koalície.

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhrala strana Smer-SD so ziskom 18,9 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko (PS) so 16,5 percenta a Hlas-SD so 14,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (8,0 percenta), SNS (6,4 percenta), KDH (6,2 percenta) a SaS (5,1 percenta).

Matovič pod čiarou, aj Kollár

Koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia by sa do parlamentu nedostala. Získala by 6,3 percenta, na postup však potrebuje aspoň sedem percent. Pred bránami NR SR by ostalo aj hnutie Sme rodina (4,9 percenta), Demokrati (3,7 percenta), Aliancia (3,6 percenta), ĽSNS (1,8 percenta), Modrí, Most-Híd (1,5 percenta) a subjekty združené okolo Maďarského fóra (0,8 percenta). Na základe výsledkov prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 37 kresiel, PS 33 a Hlas-SD 29. So 16 poslancami by bola v NRSR Republika, SNS by mala 13 mandátov, KDH 12 a SaS 10. Prieskum sa realizoval od 6. do 13. septembra na vzorke 1001 respondentov. Ak by Smer skladal vládu s Hlasom a SNS, mali by 79 kresiel, na zostavenie vlády potrebujú aspoň 76. Naopak, ak by vládu napokon skladalo Progresívne Slovensko, tak koalícia s Hlasom, KDH a SaS by mala 84 mandátov.

Jasné podmienky

Akákoľvek možná koalícia by však narazila na jasné pravidlá zo strany Hlasu Petra Pellegriniho. Ten jasne uviedol, aké požiadavky má na to, aby sa vôbec rokovaní o novej vláde zúčastnili. "Hlas ľavicovým voličom nikdy nekupčil, ani nikdy nebude. Práve naopak - je k nim nanajvýš úprimný. Hovoríme jasne, že nevstúpime do vlády, ktorá nezavedie skutočný dôchodok, ktorá odmietne silný štát v strategických podnikoch, aj pri riešení cien potravín. A nevstúpime ani do vlády, ktorá odmietne plán na odstránenie extrémnych regionálnych rozdielov," priblížil šéf Hlasu. Odkaz posiela najmä liberálnym stranám, ako je Progresívne Slovensko či SaS.

Podľa jeho slov ide o skutočné ľavicové hodnoty, hodnoty solidarity, silného štátu a právo na dôstojný život. A to bez ohľadu na to, v akom kúte Slovenska človek žije. Ako dodal, tieto problémy riešili tri roky z opozície a chcú ich presadiť aj v prípadnej novej vláde. Priblížil však, že ho mrzí, že nejde o priority aj ďalších strán. "Bodaj by sme o riešení týchto problémov počúvali aj od ostatných, ktorí sa po voľbách chystajú riadiť Slovensko," uzavrel.

