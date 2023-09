MIMORIADNE Po dlhšom pokoji je tu ďalší útok medveďa: Šelma tentokrát hrozila na Liptove!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

O prípade informuje žilinská verzia webu Štandard. V spomínaje obci totiž v blízkosti autobusovej zastávky zaznamenali pohyb tejto šelmy. Prípadu sa už venujú aj policajné zložky, ktoré sa ho snažili odlákať od časti, kde sú ubytovaní obyvatelia obce. Denník však informuje o tom, že šelma jedného z občanov predsa len napadla.

Šelma ho uhryzla do nohy, pomôcť mu museli poľovníci

Podľa prvotných svedectiev mala obyvateľa obce táto šelma uhryznúť do nohy. Musel sa tak schovať do poľovníckeho auta. Následne tomuto obyvateľovi pomohli až prichádzajúci poľovníci. Po ich varovných výstreloch šelmu odplašili. To však tiež trvalo nejaký čas.

"Od 3. júla žiadame zásahový tím, aby situáciu vyriešil. Viackrát tu už boli, no problém stále pretrváva. Bojím sa, že sa tu naozaj stane nešťastie, ktoré si vyžiada ľudský život. Kto bude potom za to zodpovedný?“ povedala denníku starostka obce Jana Šimová. Momentálne na mieste prebiehajú obhliadky miesta posledného výskytu tohto medveďa.