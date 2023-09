Vínna turistika v plnom prúde. Čo by ste mali vedieť, ak sa chystáte ochutnávať vína?

Na čo sa pri ochutnávaní vín zamerať a čomu sa vyhnúť? (Zdroj: Getty Images/Alexandr Muşuc)

,,Degustácia vín je veľmi subjektívna záležitosť, každý človek má inú senzorickú citlivosť a chuťovú pamäť. Najdôležitejšie je, aby ste si celý degustačný proces užili a objavili chute a vône, ktoré sú pre vás tie najľúbivejšie,“ tvrdí enológ slovenskej služby Wine Door Club Miroslav Fondrk, ktorý nám poskytol overené rady a tipy pri degustovaní vín. Tu sú:

Príprava objavovania a zážitkov

Vinobrania síce pútajú aj iným programom, ako len degustáciou vín, no pokiaľ máte jasný zámer ochutnávania a skúmania vín, pripravte si vhodné oblečenie a pohodlnú obuv. Vinári vás môžu pustiť do svojich krásnych viníc, ktoré stojí za to preskúmať. Pokiaľ beriete degustáciu naozaj seriózne, nezabudnite si so sebou vziať aj pero a zápisník, prípadne nainštalovať vhodnú mobilnú aplikáciu, kam si môžete robiť poznámky o vínach, ktoré ochutnávate.

Mnohí slovenskí vinári ukrývajú vinárske tajomstvá vo svojich pivniciach. (Zdroj: Getty Images/Siri Stafford)

Prvá úloha patrí očiam

Ešte pred samotným ochutnaním si prezrite farbu vína. Tá vám napovie viac o výrobe vína a jeho zrelosti. ,,Červené víno môže mať odtiene od svetloružového až po atramentovo čierne. Jeho pigment je citlivý na teplotu aj siričitany. Vína, ktoré majú vyšší obsah síry, alebo fermentujú pri vysokých teplotách, majú nižšiu intenzitu farby,“ vysvetľuje enológ. Pri bielych vínach a ich farbe rozhoduje ročník, aj spôsob spracovania. Biele vína môžu mať na farebnej palete odtiene svetlej, priam vodovo bielej, až po tmavšiu jantárovo hnedú.

To, čo sa ukrýva vo vnútri, prezradí pohár

Nakloňte pohár tak, aby vám víno siahalo až po okraj pohára. Zistíte tak vek a hutnosť vína. Ak vám na pohári zostali husté, pomaly stekajúce „slzy,“ ide o plné, koncentrovanejšie víno, ktoré obsahuje viac alkoholu a glycerolu. Aj sladké vína stekajú po pohári pomalšie. Ak sú, naopak, slzy bledé a rýchlo stekajú po stenách, ide o menej telnaté víno.

Víno sa dá objavovať všetkými zmyslami. (Zdroj: Getty Images/Zbynek Pospisil)

Na rad prichádza čuch

Aróma vína vám poskytne prvé dojmy. Zapíšte si ich, najlepšie je, ak zachytíte hneď tie prvé. Aróma je tvorená chemickými zlúčeninami, ktoré pochádzajú zo samotného hrozna. ,,Práve vôňou vína viete čiastočne určiť jeho zloženie a akosť. Dôležité je, aby ste vôňu zachytili na hrane pohára, nie v strede, tam zachytíte najmä alkohol. Najprv víno ovoňajte bez pohybu pohára a následne s ním jemne zatočte a ovoňajte opäť,“ radí Miroslav Fondrk. Samotné arómy vám dokážu priniesť celú paletu vôní rôznych druhov ovocia, kvetov, bylín, korení, no dokážu pôsobiť aj vôňami, ktoré by k vínu patriť nemali. . Ak zacítite pach korku, tóny kapusty, viac dní rozkrojeného jablka či octu, natrafili ste na závadné víno.

Chuť prinesie nový rozmer

Po zrakových a čuchových vnemoch prichádza konečne na rad chuť. Na čo sa teda sústrediť? Nechajte si malý dúšok vína prejsť po celých ústach, aby sa naplnili všetky chuťové poháriky. Chute vám prezradia kyslosť, hladinu alkoholu, cukrov, tanínov, ale aj dĺžku vína. Identifikovať môžete širokú paletu ovocia, kvetov, korenín, sladkostí a ďalších príchutí. ,,Ideálny vzorec pre víno neexistuje, avšak musí platiť rovnováha a vyváženosť chutí tzv. harmónia vína. Sladkosť zo zvyškového cukru a kyslosť sú samozrejmosťou. Môžu byť doplnené jemnou trpkosťou – adstrigenciou z prítomných trieslovín, či slanosťou, ktorá je v degustátorských kruhoch označovaná ako minerálita. Ideálne teda je, ak sú všetky chute zjednotené do jedného celku a žiadna z nich rušivo nevyčnieva,“ hovorí odborník.

Wine Door Club (Zdroj: Wine Door Club)

Pýtať sa nie je hanba, práve naopak

Vinári sú pripravení na to, že sa budete o ich vína zaujímať a klásť rôzne otázky. Nehanbite sa! Každý skúsený vinár je hrdý na svoju prácu a rád vám prezradí, ako víno vzniká. Vinári sú často nadšení zdieľať svoje nadšenie a príbehy s ostatnými.

Bonusová rada na záver

Nezabúdajte, že degustovať a piť vína treba s mierou. Medzi jednotlivými vína pite aj čistú vodu, ktorá vám vždy prečistí ústa a pripraví chuťové poháriky na nové chute. Miroslav Fondrk odporúča aj postup, ktorého by ste sa mali držať: ,,Na úvod je vhodné začať degustovať mladšie ročníky vín, ktoré sú sviežejšie a ľahšie, ideálne sú biele či šumivé vína, neskôr môžete postupovať červenými staršími či sladšími vínami.“

V každom prípade, pripravte sa na nové objavovanie chutí a vôni. Možno vás to uchváti natoľko, že s tým už viac nebudete chcieť prestať. Vinobrania sú síce len na jeseň, no ochutnávať rôzne odrody vín môžete aj po celý rok. Slovenská služba Wine Door Club priniesla na trh vínne predplatné, ktoré vám bude domov pravidelne doručovať kvalitné vína. Vínne predplatné funguje veľmi jednoducho: vyberiete si, ako často chcete vína dostávať (raz za jeden, dva či tri mesiace), zvolíte si preferenciu bielych či červených vín a môžete sa tešiť na pravidelné prekvapenie v exkluzívnom vínnom boxe. V balení sú vždy tri prémiové vína: dve od najlepších svetových vinárstiev a jedno slovenské.

Advertoriál pripravený v spolupráci so službou Wine Door Club.