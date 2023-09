Viaceré politické strany sa zhodujú na potrebe určiť minimálny nárok pacienta

(Zdroj: Topky/ Maarty, Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Viaceré politické strany sa zhodujú na potrebe zadefinovať minimálny nárok pacienta na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zavedení komerčného pripoistenia. Rovnako tiež, že zdravotné poisťovne by mali mať možnosť tvoriť zisk len z pripoistenia. Zástupcovia strán to uviedli v rámci diskusie o budúcnosti financovania zdravotníctva na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Na potrebe definovať minimálny nárok pacienta sa zhodujú Progresívne Slovensko, Hlas-SD, KDH, Demokrati i OĽANO a priatelia. Poukázali na to, že pacienti už dnes musia platiť za zdravotnú starostlivosť poplatky, ktoré nie sú regulované. "Keď sme zvyknutí, že už ľudia za niektoré veci platia, vytvorme na to balíčky pripoistenia," podotkla podpredsedníčka Hlasu-SD Zuzana Dolinková.

Uvedené strany spolu s Republikou a Sme rodina sú toho názoru, že zisk zdravotných poisťovní by mal byť možný len z pripoistenia, nie z verejného zdravotného poistenia. Podľa kandidáta na ministra zdravotníctva strany SaS Tomáša Szalaya treba vrátiť do systému transparentné, vopred stanovené poplatky, a to primárne u špecialistov.

Politici sa venovali aj téme krížového vlastníctva. Väčšina z nich ho za problém nepovažuje, no vníma, že by ním mohlo byť. V tejto súvislosti považujú za kľúčové efektívne nastavené kontrolné mechanizmy. Poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí (OĽANO) ho vníma ako problém, s ktorým sa treba vyrovnať. "Viete ho vyriešiť tak, že štát bude dominovať aj vlastnícky alebo máte silného regulátora, ktorý vie vynucovať pravidlá," skonštatoval odborník na zdravotníctvo PS Oskar Dvořák.

Viacerí tiež poukázali na to, že väčší problém by mohol byť v krížovom vlastníctve na strane štátu, nie súkromného sektoru. SaS chce preto rozdeliť štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) súkromným "hráčom". "Aby sme sa nedostali do pokušenia krížového vlastníctva," vysvetlil Szalay. Poslanec za Smer-SD Vladimír Baláž a poslankyňa za Sme rodina Zuzana Šebová sa zhodujú, že v tejto otázke chýba odborná štúdia alebo stanovisko.