VIDEO ZMOS chce polovicu zdrojov z Európskej únie presunúť na participatívne projekty regiónov

Jozef Božik (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

ŠTRBSKÉ PLESO - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce presunúť polovicu európskych zdrojov z dopytových na participatívne projekty do regiónov. Po rokovaní rady ZMOS a jej komôr na Štrbskom Plese to v utorok uviedol predseda združenia Jozef Božik s tým, že aktuálne prerozdelenie nie je ani na úrovni 20 percent a v porovnaní s Poľskom výrazne zaostávame.

V dopytových výzvach riadených štátom podľa Božika menšie obce a mestá nemajú šancu uspieť, keďže je ich veľa a financovanie je obmedzené. "My sa vieme v regióne dohodnúť, ktorá priorita je pre ktorú časť najdôležitejšia. Chceme vytvoriť priestor na participáciu, aby sa peniaze presunuli z úrovne republiky na úroveň regiónov," skonštatoval s tým, že sa chcú pri prerozdelení priblížiť k 50 percentám, aktuálne je to úrovni 17 percent. V Poľsku pritom už dlhodobo 44 percent európskych zdrojov odovzdávajú regiónom. Aj vďaka tomu majú podľa predsedu ZMOS postavené diaľnice, zrekonštruované budovy, cesty a Slovensko zdroje vracia späť, pretože ich nedokáže vyčerpať.

ZMOS chce polovicu zdrojov z EÚ presunúť na participatívne projekty regiónov (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

"Cieľom je posilniť integrované územné stratégie. Chceme, aby to financovanie, ktoré by malo ísť cez rezorty práce, životného prostredia a dopravy, bolo posunuté na úroveň samosprávnych krajov, obcí a miest," dodal Božik. Cieľom podľa neho je vyvarovať sa príprave zbytočných projektov a realizovať zmysluplné zámery, ktoré majú podporu v území. "Ide o vodovody, kanalizácie, modernizácie budov, zatepľovanie, fotovoltické elektrárne a podobne," konkretizoval. Zdôraznil, že ZMOS v tejto súvislosti dokáže veľmi úzko spolupracovať s vyššími územnými celkami. Podobným spôsobom to majú podľa neho manažované aj v Českej republike. "Kraje s mestami a obcami urobili projektové zámery, ktoré mali reálny zmysel a boli reálne naplnené z hľadiska financovania," dodal Božik.

Mestá a obce sa vraj nevyrovnali s výpadkom

ZMOS aktuálne rokuje s partnermi aj o rozpočte a podielových daniach na budúci rok. Mestá a obce sa podľa šéfa ZMOS stále nevyrovnali s výpadkom na úrovni trištvrte miliardy eur. "Ten sa netýka len tohto roka, ale kontinuálne aj ďalších rokov. Stále sme v procese inflácie, zvyšovali sme platy, čo sú ďalšie výdavky, ktoré tlačia na rozpočty miest a obcí a nevieme, ako to bude s energiami. To, čo sme dosiahli aj s touto vládou, sú len čiastkové výsledky," upozornil Božik. Pri návrhu budúcoročného rozpočtu rokuje združenie so všetkými relevantnými politickými stranami, so siedmimi z nich už v tejto súvislosti podpísalo aj memorandum.

Balík hovoril o svojich prioritách

Šéf Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Peter Balík na rade ZMOS zdôraznil, že dobrá spolupráca štátu a samospráv patrí medzi jeho hlavné priority. Podotkol, že za uplynulé štyri mesiace sa podarilo presadiť viaceré dôležité opatrenia na pomoc samosprávam. Poukázal na to, že parlament v júni schválil novelu zákona o regionálnom rozvoji, ktorá okrem iného pomôže zachrániť ohrozené eurofondové projekty. Vyzdvihol tiež, že čerpanie starých eurofondov sa od nástupu vlády odborníkov výrazne zlepšilo. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) zaznamenal podľa Balíka nárast v čerpaní o 377 miliónov eur (o vyše 19 percent).

Peter Balík (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ďalším opatrením je možnosť dofinancovania eurofondových projektov ohrozených prudkým nárastom cien stavebných materiálov. Financovanie týchto projektov môže byť navýšené až o 20 percent. "Doteraz sme takto zachránili a rozbehli už 111 projektov z programu IROP. Dokončili sa napríklad dostavby alebo nadstavby škôl a škôlok, dobudovala sa cyklistická infraštruktúra, zrekonštruovali sa cesty a mosty. Podarilo sa zachrániť strategické projekty obcí a krajov v objeme viac ako 236 miliónov eur a schvaľovanie ďalších žiadostí je v procese," podotkol Balík.

Minister poukázal tiež na to, že o časti eurofondov si budú rozhodovať priamo regióny prostredníctvom Rád partnerstva a Kooperačných rád. V Programe Slovensko je na to vyčlenených viac ako 2,1 miliardy eur, MIRRI SR sa zasadzuje o navýšenie tejto sumy o ďalších vyše 200 miliónov eur.