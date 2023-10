Samosprávy môžu prísť budúci rok o pol miliardy eur: Vláda musí reagovať

Jozef Božik (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Daňové prognózy pre samosprávy na budúci rok sú neprijateľné a znamenali by zánik služieb pre občanov. V rozpočtoch miest a obcí by totiž malo dôjsť v roku 2024 k výpadku dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v objeme takmer 474 miliónov eur. Upozornilo na to vo štvrtok vo svojom vyhlásení Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Vyzýva preto súčasnú aj budúcu vládu na zohľadnenie tohto výpadku pri príprave rozpočtu na budúci rok.