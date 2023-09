Slovensko dostane za zimný balík pomoci Ukrajine 5,5 milióna eur

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

BRATISLAVA - Slovensko dostane z Európskeho mierového nástroja (EPF) za tzv. zimný balík pomoci Ukrajine 5,5 milióna eur. V dohľadnom čase by sa už malo diskutovať aj o preplatení darovaného materiálu za obdobie od februára do mája, v ktorom Slovensko darovalo stíhačky MiG-29. Uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.