Pellegriniho už dohnala Republika: PRIESKUM, ktorý prekvapí aj Hegera, istotu parlamentu nemá mnoho strán

Istotu parlamentu nemá veľa strán v prieskume.

Boris Kollár k zonácii národných parkov

Tento model si nechala vypracovať verejnoprávna RTVS. Podľa jej záverov, ak by sa voľby konali dnes, s 20,2 percentami by ich vyhrala strana Smer-SD, nasledovalo by Progresívne Slovensko so 17,6 percentami. Nasledoval by veľký priepastný rozdiel, ktorý proti sebe postavil dvoch rivalov o tretie miesto.

(Zdroj: Median SK)

Na treťom a zároveň štvrtom mieste by sa totiž umiestnili s rovnakým 10-percentným ziskom Hlas-SD a Republika. Model pokračuje SaS, ktorá si polepšila na 7,3 percenta, za ňou je KDH s viac ako 6 a pol percentami. OĽaNO a priatelia by sa ako koalícia do parlamentu so 6,2 percentami nedostali. V parlamente by však bola Sme rodina s tesným ziskom 5,8 percenta, pričom poslednou stranou, ktorá by sa do pléna prepracovala, by bola Slovenská národná strana. Tá ziskala 5,3 percenta.

Demokrati toľko percent v prieskumoch už dávno nemali

Prekvapenie sa však koná na poli mimo parlamentu. Tu by mohol mať teoretickú radosť expremiér a predseda Demokratov Eduard Heger, ktorého strana by získala 4,1 percenta, čo je číslo, ktoré 2-percentná strana už dlho v prieskumoch nevidela. Na 2,4 percentách však zostávajú Kotlebovci z ĽSNS.

RTVS pripomína, že podľa výsledkov by vládu mohli teoreticky zostaviť strany Smer-SD, Hlas-SD, Republika a SNS, pričom táto koalícia by mala 83 mandátov. Ďalšou možnosťou by bolo zloženie strán PS, Hlas-SD, SaS, KDH a Sme rodina s 85 mandátmi. Ani v jednom prípade sa teda nedá hovoriť o ústavnej väčšine.

(Zdroj: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)