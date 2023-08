Úlohou nového ministra bude vyrokovať viac peňazí do školstva, myslí si Gröhling

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Úlohou nového ministra školstva v novom školskom roku je vyrokovať viac peňazí do tohto rezortu. Vyzýva na to exminister školstva a poslanec za SaS Branislav Gröhling. Zvýšiť treba podľa neho štátny príspevok na žiaka, teda tzv. normatív. Dodal, že tzv. jednotný normatív by sa mal stať fixnou sumou v zákone a nepodliehať tomu, či sa podarí dohoda medzi ministerstvami školstva a financií.

Gröhling žiada predvídateľnejšie financovanie škôl. Školy sú financované normatívom, pričom každá škola na začiatku septembra zhruba vie, koľko financií dostane podľa počtu žiakov. Poslanec pripomenul, že veľa peňazí ide do škôl aj mimo normatívu, a to na učebnice, asistentov, školy v prírode, lyžiarske výcviky, obedy či energie.

"Preto by im pomohlo, keby sa aspoň časť z týchto peňazí presunula rovno do normatívu, čo znamená, že riaditelia by už začiatkom septembra vedeli, koľko môžu minúť na učebnice či iné výdavky a nemuseli by niekoľkokrát počas roka meniť rozpočty," vysvetlil Gröhling na piatkovej tlačovej konferencii.

Nový minister musí podľa poslanca vyrokovať investície do doučovania, letných škôl, učebníc či na rôzne rozvojové projekty pre školy. "Musí ísť aj o financie na reformu inkluzívneho vzdelávania či do poradní," dodal.