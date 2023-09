Návrh HLASU v praxi: Seniorom konečne radikálne stúpli dôchodky! Prilepšili si o desiatky eur

Strana Hlas-SD. (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Podľa lídra strany HLAS-SD Petra Pellegriniho stáli seniori od samotného začiatku vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera na úplnom okraji záujmu štátu. „Čelili obrovským problém: pandémia ich zavrela v ich domovoch, a drastické zvyšovanie cien potravín, nájomného a energií ich každý jeden deň robilo chudobnejšími. Vlády Matoviča a Hegera im nedali takmer nič, okrem falošných grafov, ktoré OĽaNO ukazuje v každej jednej televíznej diskusii,“ tvrdí Pellegrini.

HLAS pripomenul, že počas pandémie vtedajšia vláda seniorom vymedzila presné časy na nákup. Poukázal tiež na to, že ako jedno z prvých opatrení zrušila 13. dôchodok, ktorý už mali seniori zákonom schválený. Ako negatívum vidia aj to, že bol mrazený rast minimálnych dôchodkov. Jednorazovú pandemickú pomoc vo výške 300 eur následne vgedajšia vláda podmienila povinnosťou zaočkovať sa, hoci mnohí seniori sa očkovať z objektívnych dôvodov nemohli.

(Zdroj: Getty Images)

Jediné, čo tak podľa sociálnych demokratov slovenskí seniori dostali od vlády za celý ten čas strádania navyše, bol „14. dôchodok“ na konci minulého roka. Túto štátnu sociálnu dávku, ktorá za každý dovtedajší mesiac zdražovania dala dôchodcom 8 eur a 70 centov, však nazvali almužnou. „Nech sa páči, páni Matovič, Heger, Sulík, Kollár a pani Remišová, skúste ísť s touto sumou do obchodu a odfoťte nám svoj nákup,“ vyzval ich Pellegrini.

Od 1. januára sa síce zvýšili dôchodky, no ako pripomenul HLAS, stalo sa tak ešte na základe takzvaného automatu z čias Pellegriniho vlády. „HLAS sa dva roky snažil vláde vysvetliť, že v mimoriadne ťažkých časoch potrebujú seniori aj mimoriadnu pomoc. Podarilo sa nám to ako opozičnej strane presadiť až na sklonku volebného obdobia. V normálnej krajine zvykne dobré správy pre ľudí oznamovať vláda, pretože tá má riešiť ich skutočné problémy. Na Slovensku sa vláda tri roky škriepila a problémy ľudí riešila opozícia,“ hovorí šéf strany.

HLAS poukázal tiež na to, že na všetku zdravotnú starostlivosť majú u nás seniori mesačne v priemere 21 eur. Keď si odrátajú náklady na potraviny, bývanie a lieky, na deň im má zostať presne 50 centov. „Páni Matovič, Heger, Sulík, Kollár a pani Remišová, zoberte si tých 50 centov a skúste za ne kúpiť vnúčikom darček na sviatok alebo ratovať náhlu haváriu vo svojom starom dome či byte,“ odkázal Pellegrini.

TK HLAS- SD: Zastavíme odliv mladých ľudí do zahraničia (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Dôchodky išli hore o 10 percent

Od augusta nastala pre seniorov zmena k lepšiemu, keď dostávajú o vyše 10 percent vyšší dôchodok. Po troch rokoch došlo tiež k rozmrazeniu najnižších dôchodkov a tie tak môžu konečne rásť. HLAS pripomína, že na týchto krokoch k lepšiemu, rovnako ako aj na tom, že sa podarilo zvýšiť príspevky na rekondičné pobyty z 50 na 100 eur, aby si ľudia s podlomeným zdravím mohli dovoliť lepšiu starostlivosť, majú zásluhu práve oni. Hlasu sa podarilo v máji presadiť návrh na mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 1. júla o 10,6 percenta. „Toto je skutočná pomoc ľuďom, takto má konať skutočná sociálna demokracia. Nie výkrikmi a hrozbami, ale konkrétnymi činmi,“ zdôrazňuje Peter Pellegrini. HLAS chce podľa neho pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú - starším, slabým, chorým, rodinám s deťmi i všetkým slovenským regiónom. „Centrom našej pozornosti je totiž človek a jeho lepší život od narodenia až po dôstojnú starobu,“ dodáva.

(Zdroj: Getty Images)

Silný štát, nižšie ceny aj kvalitnejšie zdravotníctvo

Slovensko si podľa sociálnych demokratov nemôže po septembrových voľbách dovoliť ďalšie predlžovanie dnešného chaosu, zmätku a marazmu. Cestou však podľa nich nie je ani návrat do minulosti so všetkými jej negatívami a hrozbami. „Slovensko potrebuje novú, odborne pripravenú, stabilnú a dôveryhodnú vládu, ktorá nebude strácať čas vlastnými spormi, ale bude pracovať pre ľudí,“ myslí si Pellegrini. Jeho strana sa chce uchádzať o dôveru ľudí, aby Slovensko dostalo reálnu nádej na lepšiu budúcnosť. „Chceme byť jedinou alternatívou pre všetkých, ktorí chcú žiť lepší a kvalitnejší život v pokojnej a súdržnej spoločnosti. Na Slovensku dnes ľudia chudobnejú, a to treba okamžite zmeniť. Ale na to nestačí revanš a pomsta súčasnej vláde. Musíme čím skôr upratať neporiadok, ktorý nám tu zanechala, a potom už naštartovať dlhodobé projekty na tri volebné obdobia dopredu. Centrom pozornosti novej vlády musí byť človek a jeho lepší život od narodenia až po dôstojnú starobu,“ uzatvára Pellegrini.

Programom strany HLAS je vybudovať zo Slovenska silný štát, lebo len silný štát dokáže skutočne pomôcť ľuďom. „Slovensko musí byť silným štátom, ktorí pomôže svojim občanom tam, kde trh zlyhal. Musí vedieť zabezpečiť nižšie ceny potravín energií, musí byť schopný účinne pomôcť starším, slabým chorým, musí zabezpečiť kvalitnejšie zdravotníctvo a konečne vyrovnať obrovské regionálne rozdiely. Aby sme však mohli silný štát vybudovať, potrebujeme vo voľbách silný mandát od ľudí, o ktorý sa s pokorou uchádzame. Silný HLAS znamená silný štát, silný HLAS znamená stabilnú a zodpovednú vládu, ktorá bude od prvého dňa pracovať pre ľudí,“ dodal.

