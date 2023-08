Konsolidácia financií musí byť podľa Hlasu-SD sprevádzaná investíciami

(Zdroj: Topky/Maarty)

Problémom je podľa Druckera obrovský nárast štátneho dlhu. Dodal, že Slovensko vyčerpalo všetky ekonomické rezervy, ktoré malo, a pokiaľ nebude jasný plán ekonomických opatrení, hrozí zníženie ratingov a rast úrokov na štátnom dlhu. Slovensko si bude musieť požičiavať okolo desať miliárd eur ročne na refinancovanie dlhu. "Ak sa od prvého dňa po voľbách nezačne poctivo pracovať, hrozí Slovensku až krach, so všetkými následkami na život ľudí a kvalitu služieb štátu," upozornil Drucker.

Brífing strany Hlas s témou týkajúcou sa stavu ekonomiky (Zdroj: Topky/Maarty)

Konsolidáciu musia sprevádzať investície do rastu

Konsolidačné opatrenia, ktoré bude treba prijať, sa však podľa Hlasu-SD nemôžu robiť v sociálnej oblasti. "Uškodilo by to ekonomike, a ak bude niekto robiť sociálne inžinierstvo spoza počítača v exceli, tak ešte viac uškodí," povedal Drucker. Ekonomický expert strany Kamil Šaško dodal, že konsolidáciu musia sprevádzať investície do rastu. Kľúčové je podľa neho garantovať zamestnávateľom stabilitu, nezvyšovať daňové a odvodové zaťaženie, efektívne minúť každé euro z verejných financií, a pokračovať v zastavenej decentralizácii, ktorá samosprávam umožní investovať do rozvoja regiónov.

Verejné financie majú pomáhať rozvoju Slovenska. Vyrovnaný rozpočet a nižší štátny dlh nemôžu byť cieľom, ale výsledkom dobre fungujúcej ekonomiky a zodpovednej politiky. "Ak budeme škrty znásilňovať v mene fetišu znižovania úlohy štátu, tak ako sa nám to snažia nahovoriť liberálne a pravicové strany, zabijeme aj posledné zvyšky nádeje na dosiahnutie európskej životnej úrovne pre našich obyvateľov," dodal Šaško.