Známa nulitná advokátka je opäť na scéne: VIDEO Skončila v rukách polície! Odviedli ju priamo z podniku

Košická advokátka Adriana Krajníková sa neslávne preslávila počas obdobia, kedy na Slovensku najviac zúrilo ochorenie Covid-19. Krajníkovú bolo vtedy najviac počuť v konšpiračných médiách a na sociálnych sieťach, kde odmietala rúška, očkovanie a nabádala ľudí, aby porušovali opatrenia. Dokonca "zastupovala" aj košický bar, ktorého majiteľ nakoniec skončil na súde presne na Štedrý deň. "Doslova sa na mňa vys*ala," napísal vtedy majiteľ baru na margo Krajníkovej.

"Nulitná" advokátka, ako ju mnohí poznajú, mala problém v Slovenskej advokátskej komore, ktorá jej uložila verejné napomenutie a pozastavila jej aj výkon advokácie. "Návrh na pozastavenie advokátskej činnosti Adriane K. bol podaný na základe mimoriadnej závažnosti konania vyhodnoteného Revíznou komisiou SAK ako možné disciplinárne porušenie predpisov SAK a advokátskej etiky. Advokátka svojím konaním tak závažne znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu, že ochrana stavu, ako aj ochrana verejnosti a spotrebiteľov právnych služieb nevyhnutne vyžaduje postup podľa zákona o advokácii," uviedla hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.

Zadržala ju polícia

Zdá sa však, že kontroverzná advokátka si nedá povedať. Uplynulý víkend sa dostala do konfrontácie s mužmi zákona. Tí ju na festivale Pride Košice požiadali, aby sa legitimovala, no ona tak nechcela urobiť. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. "Svojím konaním vyvolala dôvodnú obavu z narušenia pokojného priebehu zhromaždenia a odmietla reagovať na opakovanú výzvu hliadky, aby preukázala svoju totožnosť," ozrejmila hovorkyňa.

Advokátka Adriána Krajníková (Zdroj: FB/Dr. Adriána Krajníková)

Keďže Krajníková neragovala na výzvy polícia a kládla pasívny odpor, polícia ju bola nútená predviesť. Košická advokátka však zača la klásť aktívny odpor, tak boli policajti nútení použiť donucovacie prostriedky. "Žena bola predvedená na najbližšie obvodné oddelenie. Po zistení totožnosti bola ihneď prepustená. Je dôvodne podozrivá z priestupku proti verejnému poriadku," uviedla Mésarová.

Z jej zadržania je aj video, ktoré koluje po sociálnych sieťach a natočil ho jeden z jej známych. Krajníková ešte sama žiadala, aby to natáčali. "Viete kto som? Ja som Adriana Krajníková, sledujete ma už? Mali by ste," hovorila policajtom. Tí jej odpovedali, že ju v živote nevideli. Keď nereagovala na ich výzvy, tak ju niekoľkí chytili a odviedli do policajného auta. Na videu vidno, že Krajníková kladie aktívny odpor a policajti mali čo robiť, aby ju udržali.