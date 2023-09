Polícia pokračuje v prípravách bodového hodnotenia porušení pravidiel na cestách

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Polícia pokračuje v prípravách bodového hodnotenia porušení pravidiel cestnej premávky. Návrhy sa postupne premietajú do paragrafového znenia. Zaviesť by sa mali novelou zákona o cestnej premávke. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.