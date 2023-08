VIDEO Polícia zadržala prevádzačov, ktorí v aute viezli 25 Sýrčanov vrátane detí

Polícia naháňala v blízkosti Mostu pri Bratislave auto s migrantmi. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Vodič unikal pred policajtmi až do obce Most pri Bratislave, kde zastavil, a z vozidla aj spolu so spolujazdcom utiekol. "Policajti ich začali prenasledovať a oboch mužov zadržali, museli pri tom použiť v súlade so zákonom aj varovné výstrely," informoval policajný hovorca.

Spoločná hliadka slovenských a maďarských policajtov zadržala unikajúce vozidlo s migrantami (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Vo vozidle sa nachádzalo 25 migrantov zo Sýrie, z toho šesť detí a tri ženy. "Prevzali ich príslušníci cudzineckej polície," dodal Szeiff.