Prvýkrát po 25 rokoch v nemocnici v Žiline operačne odstránili mužovi celý hrtan

Ilustračné foto (Zdroj: Pixabay/Ilustračná foto)

Rakovina hrtana je nádorové ochorenie postihujúce steny hrtana a oblasť hlasiviek. Ako priblížila primárka oddelenia ORL v žilinskej nemocnici Gabriela Bugová, ak sa nádor nezachytí včas, invazívne rastie, ničí chrupky hrtana, rýchlo metastázuje do regionálnych lymfatických uzlín na krku a súčasne do vzdialených orgánov. "V pokročilom štádiu býva pacient zvyčajne indikovaný na totálne odstránenie hrtana - totálnu laryngektómiu s kompletným odstránením hlasiviek, ktoré sú jeho súčasťou. Chirurgický výkon je náročný, počas neho musíme hrtan oddeliť od dolnej časti hltana a hornej časti pažeráka a priedušnice, ktorú natrvalo vyšívame do okrajov kože," opísala primárka žilinského oddelenia ORL.

Lekárska fakulta apeluje na výstavbu novej univerzitnej nemocnice (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Totálna laryngektómia je mimoriadny zásah do organizmu pacienta

Dodala, že od tohto momentu pacient dýcha cez tracheostómiu - vyústenie priedušnice v dolnej časti krku. Operačný výkon trvá približne tri až štyri hodiny. Totálna laryngektómia je mimoriadny zásah do organizmu pacienta, ktorý sa rozhodne tento výkon absolvovať. Ako zdôraznila Bugová, napriek radikálnosti je jeho hlavným benefitom predĺženie života. "Hoci človek už nikdy nebude môcť využívať hlas v jeho pôvodnej podobe, môže využiť rôzne pomôcky, ako je elektrohrtan alebo hlasová protéza či pažerákový hlas. Príjem stravy ústami ostáva nezmenený, no dýchanie cez nos je eliminované," vysvetlila. Po operácii čaká pacienta v prípade potreby ešte nechirurgická liečba - ožarovanie, prípadne chemoterapia, hlasové a dychové rehabilitácie.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)