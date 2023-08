Tragická dopravná nehoda na D2 si vyžiadala jednu obeť: Hrozné, ako sa zachovali ostatní vodiči, nikto nepomohol

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

BRATISLAVA - Diaľnica D2 smerom do Českej republiky je v súčasnosti uzavretá. Dôvodom je dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili dve autá. Nehoda si mala vyžiadať aj jednu obeť. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

"Z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody dvoch motorových vozidiel, ku ktorej došlo na piatom kilometri diaľnice D2 v smere do Českej republiky, je na nevyhnutne potrebný čas diaľnica v uvedenom smere uzavretá," upozorňuje polícia.

Pri vážnej nehode na diaľnici D2 v smere do Česka sa zrazil autobus a kamión

Nehoda na D2

Premávka je odkláňaná na výjazde smer Malacky po štátnej ceste I/2. Polícia zároveň vodičov žiada, aby sa uvedenému úseku vyhli a použili na presun alternatívne trasy. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.

Zelená vlna RTVS špecifikuje, že na D2 pri Kútoch sa zrazilo auto s kamiónom. Vodičov upozorňuje, že na obchádzkovej trase po starej ceste cez Malacky sa zdržia viac ak 40 minút. "Dobrzďuje sa ešte na diaľnici D1 pred Malackami," podotýka.

K dopravnej nehode letel aj záchranársky vrtuľník z bratislavskej základne. "Pri zrážke osobného motorového vozidla, v ktorom sa viezlo päť osôb, s kamiónom utrpel vodič devastačné poranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.

Ako doplnila, druhá osoba, 40-ročná spolujazdkyňa, utrpela vážne poranenia viacerých častí tela. "Lekár jej na mieste poskytol predlekársku zdravotnú starostlivosť a po preložení na palubu bola pri vedomí s vážnymi poraneniami letecky prevezená do Univerzitnej nemocnice Bratislava Kramáre. Tri maloleté osoby ostali v starostlivosti pozemných záchranárov," informovala Hopjaková.

D2 v smere do ČR je po rannej nehode sprejazdnená v jednom pruhu

Diaľnica D2 v smere do Českej republiky je po rannej dopravnej nehode sprejazdnená v jednom jazdnom pruhu. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková. Nehoda si vyžiadala jedno úmrtie a štyroch zranených.

Podľa doposiaľ zistených informácií mal vodič auta naraziť do zadnej časti pred ním idúceho nákladného vozidla. Auto následne skončilo v priekope. "Vodič osobného vozidla zraneniam na mieste podľahol a ďalšie štyri spolucestujúce osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice," priblížila Šimunková. Dychová skúška u vodiča nákladného vozidla bola negatívna. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania.

Aj Zelená vlna RTVS informuje, že úsek D2 Malacky - Kúty je prejazdný v ľavom jazdnom pruhu. Upozorňuje však, že pred Malackami sa stále tvoria rozsiahle kolóny. Vodiči tam stratia takmer 90 minút. "Stále odporúčame využiť obchádzku po starej ceste, vyjsť z diaľnice môžete ešte na exite Lozorno," odkazuje.

Vyšetrovateľka začala vo veci trestné stíhanie

Ako informuje trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, vodič utrpel smrteľné zranenie. Okrem neho sa zranili aj spolujazdkyňa a tri malé deti, prevezení boli do nemocnice. Vyšetrovanie nehody si prevzala vyšetrovateľka zo Senice a začala vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, s následkom ťažkej ujmy.

Polícia zároveň uviedla, že vodič kamiónu ihneď po náraze zalarmoval všetky záchranné zložky, avšak ani jeden z okoloidúcich vodičov nezastavil a ani iným spôsobom nepomohol. "To ani vtedy, keď na kraji cesty čakalo na pomoc jedno zo zranených detí," dodali policajti.