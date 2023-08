SaS žiada rezort zahraničia o predvolanie maďarského veľvyslanca pre Szijjártóove výroky

SaS (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

"V mene strany SaS tento typ vyjadrení a správania sa odsudzujeme. Zároveň chcem požiadať rezort diplomacie na Slovensku, aby si povolal veľvyslanca Maďarska Csabu Balogha, aby toto konanie maďarských politikov vysvetlil a zdôvodnil," uviedol Juraj Droba z SaS. Komunikáciu označil za výsostne politickú. "V podstate pomáha Fideszu na to, aby pomáhal Smeru v predvolebnej kampani," skonštatoval.

SaS žiada predvolanie maďarského veľvyslanca (Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita)

Skritizoval súčasný režim maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorému podľa jeho slov nezávislosť polície a právny štát "asi veľa nehovorí". Dodal, že Slovensko sa touto cestou vybrať nechce. "Snaha ovplyvňovať voľby na Slovensku je evidentná a považujeme to za neprijateľné," vyhlásil. Poslanec parlamentu za SaS Juraj Krúpa zároveň vyzval Maďarsko, aby sa prestalo miešať do slovenských záležitostí, a to hlavne pred voľbami. SaS zároveň v tejto súvislosti ocenila promptnú a primeranú reakciu ministra zahraničných vecí Miroslava Wlachovského.

Szijjártó cez víkend vyhlásil, že na celom svete vrátane Slovenska sa uskutočňuje stíhanie politikov, ktorí sú v opozícii voči "medzinárodnému liberálnemu mainstreamu a odvážne zastávajú národné záujmy".