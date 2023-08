Korunovaný otec Boris Kollár oslavoval svoje narodeniny naplno: Dom plný detí a kopy darčekov!

(Zdroj: Getty Images, Facebook/ Sme rodina)

BRATISLAVA – Predvolebná kampaň sa rozbieha v plnom prúde. Boris Kollár už dlhodobo zapadá do radu politikov, ktorý vedia cvrknúť na tú správnu strunu. Na sociálnej sieti sa pochválil oslavou svojich 58. narodenín, ktoré strávil v blízkosti svojich blízkych a množstva detí. Predseda parlamentu vyfasoval aj darček ktorý by nikto nečakal. So zlatou korunou na hlave sa nevyhol ani bežným domácim prácam.