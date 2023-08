Voliči spozornite: Hlasovací lístok zo zahraničia musí byť doručený do 29. septembra

Hlasovací preukaz pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (Zdroj: TASR – František Iván)

BRATISLAVA - Návratnú obálku s hlasovacím lístkom musí volič zo zahraničia zaslať tak, aby bola na Ministerstvo vnútra (MV) SR doručená do 29. septembra do 12.00 h. O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 72.993 občanov.

Po zaregistrovaní prídu voličovi hlasovacie materiály, ktoré mu MV zašle na adresu v cudzine. Pokiaľ volič požiadal elektronicky, od MV dostane obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV a vytlačiť sám. Ak požiadal o voľbu poštou písomne, prídu mu okrem obálok aj hlasovacie lístky.

archívne video O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo skoro 73-tisíc občanov

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo skoro 73-tisíc občanov (Zdroj: Topky/Maarty)

Obálku je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne MV

Návratnú obálku s hlasovacím lístkom je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne MV SR na Drieňovej ulici 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h. "Zaslať ju možno aj z územia SR alebo doručiť do podateľne Ministerstva vnútra SR," uviedol rezort.

MV ozrejmilo, že v piatok 29. septembra v poobedných hodinách budú obce a mestá v SR dostávať zoznamy voličov, ktorí odhlasovali poštou. Týchto voličov musia zo zoznamu voličov v obci vyčiarknuť.

Voliči, ktorí požiadali o voľbu zo zahraničia a napokon budú na Slovensku, môžu podľa MV zásielku neodoslať a prísť hlasovať do volebnej miestnosti. Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.