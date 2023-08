Ľudia bez maturity volia inak ako vysokoškoláci! PRIESKUM Táto jedna strana je obľúbená rovnako u všetkých

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Na to, koho si vo voľbách vyberáme, má nezanedbateľný vplyv aj vzdelanie, ktoré sme dosiahli. Prieskum ukázal, aké niektoré strany preferujú voliči s vysokoškolským vzdelaním na rozdiel od voličov bez maturity. Funguje to však aj naopak.

Prieskum, ktorý pre portál Aktuality vypracovala agentúra Focus, odhalil, že ak by volili len ľudia, ktorí nemajú ani maturitu, minimálne dve strany by mali problém. Sú nimi PS a SaS, ktoré by mohli na parlamentné lavice zabudnúť. Naopak, voľby pri takomto zložení voličov by vyhrala strana Smer-SD. Volilo by ju 24 percent opýtaných. Za ním nasleduje strana Hlas-SD. Darí sa aj KDH, OĽaNO či ĽSNS.

PS má, naopak, podporu medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi. Ich podpora je nadpriemerná, ak by rozhodovali o voľbách iba ľudia s vysokoškolským titulom, progresívci by dostali až 20 percent všetkých hlasov. Smer by padol až na tretie miesto. Preferencie by klesli aj Sme rodina, KDH a ĽSNS. Podporu medzi vysokoškolsky vzdelanými voličmi má aj SaS. Hlas-SD by aj v tomto prípade skončil druhý – strana Petra Pellegriniho tak má z pohľadu vzdelania pomerne vyváženú voličskú základňu.

Rovnako to platí aj v prípade, že by volili ľudia, ktorí majú len maturitu. K prekvapeniam však nedochádza ani v prípade iných strán. Trochu viac sa tu darí PS či Demokratom, naopak, KDH a OĽaNO by si pohoršili.