Vyše tri štvrtiny Slovákov chcú od budúcej vlády väčšiu podporu športu

BRATISLAVA - Vyše tri štvrtiny Slovákov (77,4 percenta) si myslí, že budúca vláda by mala zvýšiť investície do športu zo štátneho rozpočtu, viac ako 46 percent je o tom presvedčených. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre spravodajskú televíziu JOJ 24 - reláciu Volebná encyklopédia.

Naopak, to, že by vláda zo štátnych peňazí nemala do športu dávať viac, si myslí necelá pätina respondentov (18,3 percenta), uistených je o tom necelých sedem percent.

Archívne video: Výzva slovenského športu predstaviteľom politických strán

Výzva slovenského športu predstaviteľom politických strán (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

S týmto názorom prevažujú starší respondeti

Tí, ktorí si myslia, že budúca vláda by mala zvýšiť investície do športu zo štátneho rozpočtu, sú väčšinou voliči strán Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Sme rodina, Progresívne Slovensko. S týmto názorom prevažujú tiež starší respondenti a ľudia s trvalým pobytom v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trenčianskom kraji. Podrobnejšie informácie sú na stránke www.joj24.sk. V prieskume bolo oslovených 1000 respondentov, zber dát sa realizoval v období od 24. do 28. júla.