Prídeme o milovanú pochúťku? Hrozí rekordný nárast cien sladkého pokušenia! TOTO je dôvod

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA/ YAMOUSSOUKRO – Nedostatok úrody v Afrike vyženie cenu obľúbenej pochúťky do závratných výšin. Za kakao či sladkú čokoládu si už onedlho poriadne priplatíme, najväčší pestovatelia kakaových bôbov totiž hlásia výrazne nízku úrodu. Gazdinky zaplačú pred Vianocami, keď okrem rekordnej inflácie cenu sviatočného nákupného košíka vytlačí nahor už aj táto položka.

Ceny kakaových bôbov vzrástli na najvyššiu úroveň za posledných 12 rokov! Dôvodom je nedostatok úrody v krajinách západnej Afriky. Títo pestovatelia dodávajú až dve tretiny celosvetových dodávok prvotriedneho kakaa, informuje portál iDnes.

Ghana a Pobrežie slonoviny na západnom cípe afrického kontinentu sú najväčšími producentmi kakaa na svete. Výdatné dažde však v regióne spôsobujú výrazný problém. Kakaové plantáže sú dnes zamorené plesňou, kvôli ktorej bude úroda kakaových bôbov na rekordnom minime.

(Zdroj: Getty Images)

Rekordne nízka úroda, pri ktorej napríklad Pobrežie slonoviny hlási až o jednu pätinu menšiu úrodu, spôsobí v produkcii kakaa prepad pod dlhodobý priemer. Tento pokles v produkcii by za normálnych okolností problémom nebol. V spojení s dlhodobým znižovaním zásob kakaa na trhu by to však podľa Borisa Tomčiaka, analytika spoločnosti Finlord mohlo spôsobiť problémy.

Podľa Lukáša Kovandu z českej Trinity Bank by sme už onedlho mali zaznamenať nárast cien. „Slabá úroda ženie ceny bôbov nahor, takže ich spracovávateľom sa stenčujú marže a investujú preto do nákladnejšej výroby – ktorá je nákladnejšia práve kvôli kvalitatívne horšej úrode,“ vysvetlil ekonóm.

(Zdroj: Getty Images)

Nahradiť straty môže trvať dlhšie, ako by sa zdalo

Kovanda upozorňuje, že normalizácia cien je otázkou ďalekej budúcnosti. Nahradiť choré rastliny môže trvať aj niekoľko rokov. „Na konci sezóny by ponuka kakaa, hlavne toho v prvotriednej kvalite, mohla byť obmedzená. Pri kakau je dlhodobo problematická aj nízka schopnosť pestovateľov pružne reagovať na ceny,“ vysvetľuje ekonóm.

Pokiaľ by africkí poľnohospodári pristúpili ku kroku výsadby nových kakaovníkov, na cenovej ponuke by sa to odrazilo najskôr o štyri roky. Kakaovník má najvyššie výnosy po jedenástich rokoch, pričom jeden strom môže úrodu plodiť 25 až 30 rokov.