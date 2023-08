Voda ohrozovala obce v okrese Rožňava, zaliala Kunovu Teplicu: Nebolo vidno, kde je cesta, kde jarok

Potok v Kunovej Teplici sa vybrežil (Zdroj: Facebook/Marenčíková Alica)

"Zalialo to celú obec, čo máme jarky, všetko sa vylialo, nebolo vidieť, kde je cesta, kde jarok," opísala starostka obce Kunova Teplica Eva Gyenesová. Následkom prívalových dažďov sa podľa nej vybrežila rieka Štítnik, ako aj potok v strede obce. Tretí stupeň vyhlásili o 23.00 h, na druhý ho zmenili v nedeľu o 5.00 h. Dobrovoľní hasiči počas dňa následne odčerpávali vodu z pivníc a domov.

Včera v popoludňajších hodinách zasiahla našu obec veľká búrka ktorá trvala až do rána pani starostka musela vyhlásiť o... Posted by DHZ Kunova Teplica on Sunday, August 6, 2023

Povodňové stupne vyhlásili aj v obciach Štítnik, Vyšná Slaná, Ochtiná, Plešivec, Bretka, Roštár, Silická Jablonica či Hrušov. V obci Roštár vyhlásili tretí povodňový stupeň v sobotu o 20.00 h, trval do polnoci. "Potok sa vylial do časti, kde majú ľudia záhrady. Domy u nás nezaplavilo, v niektorých mali vodu v pivniciach, čerpadlom sa to odčerpalo," povedal starosta obce Andrej Lalik. Z lesa tiež podľa neho stekala voda do obce a nánosy zaniesli kanalizáciu, v priebehu nedele ju vyčistili.