Počasie bičuje celé Slovensko: Silné búrky, extrémne množstvo bleskov... a pozor, má prísť ešte väčšia pohroma!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Slováci sa dnes zobudili do poriadne búrlivého dňa. V noci sa totiž búrky rozšírili na prakticky celé územie. Za posledných dvanásť hodín spadlo hlavne na strednom a východnom Slovensku do 50 mm zrážok, pričom v nasledujúcich hodinách tieto úhrny ešte vzrastú.

Spiš a Gemer už s ďalším kolom, ostatné územia čoskoro... Posted by Meteo Východ on Friday, August 4, 2023

Takúto silnú búrkovú aktivitu sme tu už dávno nemali. Za pár hodín boli na niektorých miestach zaznamenaných až päť búrok. "Jedna sa skončila, druhá začala. Táto noc bola utrpenie," píše Mishell z Detvy. Podobné to bolo aj na východe. "Krajný východ hrmí, kanonáda bleskov spolu s prehánkami," uviedla Ružena. Rovnakú situáciu hlásia z Kežmarku, Revúcej, Liptovského Mikuláša, Zvolena, ŽIliny, Bratislavy či Lučenca.

🕒6:30 ⚡⚡⚡Dobré ránečko⚡⚡⚡ Aktuálne prakticky na celom území máme búrky ktoré v nestabilnom vlhkom prostredí majú... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Friday, August 4, 2023

Hrozivý je aj údaj o výskyte bleskov, ktorých podľa iMeteo.sk len od polnoci udrelo neuveriteľných 17 000. Pozor by ste si mali dávať aj na silný vietor, ktorý vyvracia stromy a komplikuje dopravu na viacerých miestach.

V Zbudskom Dlhom strhlo strechu obecného úradu

V súvislosti so silnými búrkami zasahovali hasiči v noci na sobotu a zrána na viacerých miestach v Košickom a Prešovskom kraji. Odstraňovali najmä popadané stromy a konáre z komunikácií. V obci Zbudské Dlhé v okrese Humenné vietor strhol strechu na budove obecného úradu. "Treba strechu strhnúť, lebo to visí, je to obrovská plocha, treba to dať dole. Čo ostane, treba pozhadzovať, vyčistiť. Zháňam plasty a celty na zakrytie," priblížil momentálny stav starosta František Kopej. Škody sú aj vo vnútri budovy úradu následkom vody, ktorá napršala dnu.

Silná prietrž mračien na diaľnici medzi Trnavou a Bratislavou (archívne video)

Silná prietrž mračien na diaľnici medzi Trnavou a Bratislavou (Zdroj: Topky/Maarty)

Nepriaznivá predpoveď až do pondelka

Front sa v našej oblasti bude vo veľmi vlhkom vzduchu vlniť aj cez víkend, a preto môžeme opäť očakávať výdatné zrážky. V sobotu sa prechodne na väčšine územia dostaneme do teplejšej časti frontu pred postupujúcou tlakovou nížou, ktorá sa prehĺbi nad Balkánom a v priebehu noci na nedeľu sa presunie nad Poľsko. A práve v teplejšej časti frontu bude aj viac energie dostupnej pre vývoj búrok, navyše vo veľmi vlhkom vzduchu a v silnom južnom prúdení, upozorňuje SHMÚ.

Okrem prívalových dažďov sa preto môžu vyskytnúť aj väčšie krúpy a silný nárazový vietor. Zajtra večer bude opäť vyššia pravdepodobnosť sformovania búrkového systému, ktorý bude postupovať do veľmi vlhkej a teplej vzduchovej hmoty, vplyvom čoho môžu byť spomínané prejavy ešte rozsiahlejšie a výraznejšie. Po prechode studenej časti frontu očakávame v nedeľu ďalšie výdatné zrážky na zadnej strane níže nad Poľskom, najmä na severných a severozápadných návetriach hôr.

Vývoj zrážkovej situácie dnes a cez víkend Zrážková situácia sa pomaly rozbieha. Už v noci na dnes a dopoludnia sme na... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Friday, August 4, 2023

Do pondelka rána tak očakávame viacero zrážkových vĺn, ako aj lokálnych búrok, ktoré spolu prinesú na väčšine územia viac ako 50, ojedinele viac ako 100 mm zrážok. Najvyššia pravdepodobnosť vysokých úhrnov zrážok je na strednom Slovensku a v okolí, pretože cez oblasť by malo postupovať najviac zrážkových vĺn a búrok, ktoré môžu byť stacionárne. Vzhľadom na hydrologickú situáciu hrozia vzostupy vodných tokov.

Máte fotky alebo videá vyčíňania počasia? Pošlite nám ich na tipy@topky.sk!