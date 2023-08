NA VLASTNEJ KOŽI Čitateľka opísala desivé detaily víkendového počasia v Tatrách: Bolo to hrozné, báli sme sa tornáda!

(Zdroj: Tip čitateľa, HZS)

VYSOKÉ TATRY - Uplynulý víkend bol mimoriadne bohatý na zrážky. Intenzívne pršalo na celom Slovensku, no najhoršie na tom bol stred krajiny a okolie našich veľhôr. Za 24 hodín na mnohých miestach padlo takmer 95 milimetrov zrážok. Vo Vysokých Tatrách prežila víkend aj čitateľka Dominika. Podľa jej slov to miestami vyzeralo, akoby prichádzal koniec sveta.

Extréme búrky, prudké lejaky, silný vietor a záplavy. Takto by sa dal opísať uplynulý víkend pod Tatrami. Turistov a návštevníkov našich veľhôr, ale aj domácich, ohrozovalo nepriaznivé počasie. Pršalo takmer bez prestávky celé tri dni, čo si vybralo svoju daň - mnohé obce skončili pod vodou, tá sa valila aj po cestách a kompetentní vyhlásili na niektorých miestach najvyšší stupeň povodňovej aktivity. Návštevníci sa obávali, čo bude. V Tatrách sa cez víkend nachádzala aj čitateľka Dominika s rodinou. Z jej slov, v ktorých opisuje situáciu na horách, doslova mrazí.

VIDEO Intenzívne búrky v Tatrách si vyberajú svoju daň: Horskí záchranári upozorňujú na zvýšené hladiny vodných tokov

Intenzívne búrky v Tatrách si vyberajú svoju daň: Horskí záchranári upozorňujú na zvýšené hladiny vodných tokov (Zdroj: HZS)

"S rodinou sme sa vybrali v piatok do Tatranskej Lomnice. Mali sme naplánovaný aj výlet na východ k manželovej rodine, tak sme to rovno spojili. Vybrali sme si najhorší dátum. To, čo sa tam dialo, bolo hrozné. Prvá búrka začala ešte v noci z piatka na sobotu, z ničoho nič začal fúkať silný vietor a hrmieť. Vietor bol taký silný, že koruny stromov boli ohnuté pomaly až k zemi. Hneď som si spomenula na výpovede ľudí žijúcich na Morave, ktorí prežili tornádo 2 roky dozadu - hovorili, že vietor bol taký silný, že bolo počuť, akoby išiel vlak. A to presne sa dialo aj v Lomnici," opísala pre Topky.sk. Ako dodala, následne oblohu rozjasnili blesky a spustil sa prudký lejak.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Búrka podľa Dominiky trvala až do samého rána. "Keď sa človek zobudil, mal pocit, akoby bola hlboká noc - tak tmavo bolo. Hodinky však ukazovali 8 hodín. Keď sme už následne sedeli na raňajkách, búrka pokračovala a bola priamo nad našim hotelom. Zrazu z ničoho nič udrel blesk do neďalekej trafostanice a celý hotel zablikal," vysvetlila. Ako uviedla, na hosťoch bolo vidno, že im nie je situácia príjemná.

Následne sa dopoludnia sa presúvali ku Svidníku, no tam smerovala aj búrka. Tá za sebou nechala doslova spúšť - na diaľnici bolo veľa vody. Im sa ešte podarilo, aj keď s ťažkosťami prejsť, za nimi už diaľnicu zatvorili. "Bolo to náročné, na ceste bolo veľa vody a manžel počas šoférovania mal viackrát aquaplanning. Nedalo sa ísť rýchlejšie ako 90 kilometrov za hodinu. Potom u rodiny sa už vyjasnilo a bolo pekne. Po návrate do hotela nás však čakalo ďalšie divadlo," dodáva Dominika. Keď sa začalo zaťahovať, vedeli, že je zle.

Podľa Dominiky sa blýskalo od večera až do rána. "Akoby obloha stále svietila, bolo to neskutočné. Manžel sa pozeral smerom na Poprad a hovoril mi, že tam určite padajú krúpy, nechcela som mu veriť. Potom sme sa dozvedeli, že v meste padali krúpy veľké ako vajíčka. Búrka nebola priamo nad nami, ale v blízkosti. Mohli sme vidieť, ako blesky udierali do stromov. Bála som sa, nebolo mi to príjemné, okrem toho sme mali vonku zaparkované auto a keby sa nedajbože niečo stalo, neviem, ako by sme sa dostali domov," konštatovala čitateľka.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Následne nastala nedeľa. Pôvodne sa Dominika aj s rodinkou chcela ísť ešte prejsť do okolia, no počasie priaznivé nebolo. Po raňajkách sa preto rýchlo zbalili a rozhodli sa ísť domov. Vyrazili zhruba o 9:30, domov do Bratislavy prišli až po 14:30, "vrchnou" trasou cez Strečno. "Na diaľnici bola slabá viditeľnosť, nedalo sa ísť rýchlejšie, ako 100 kilometrov za hodinu. Väčšinou sme museli mať zapnuté obe hmlovky, pretože viditeľnosť bola naozaj katastrofálna. Zhruba pri Považskej Bystrici sme v protismere videli, ako bolo za zvodidlami auto prevrátené na strechu, na mieste boli policajti, sanitka a následne po ceste sme videli, ako tam smeruje ďalšia sanitka. Keď sme pozerali na okolité dediny, videli sme plné vodné toky, vyzeralo to tak, že sa čoskoro vylejú z koryta. Bolo to naozaj náročné," uzavrela Dominika.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Podľa zrážkomernej stanice napadlo od piatka do pondelka 10:00 v Poprade takmer 122 milimetrov zrážok, v Tatranskej Lomnici takmer 111 milimetrov. Hasiči v Prešovskom kraji v nedeľu od rána zasahovali pri odstraňovaní následkov výdatných dažďov a odčerpávaní vody hlavne v okresoch Poprad a Kežmarok. Situácia sa podľa nich popoludní už upokojila. "Väčšinou išlo o čerpanie vody z rodinných domov, ale aj školy či nocľahárne," uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove. Najviac zásahov bolo v meste Poprad, ďalšie boli v Štrbe, Veľkej Lomnici či Svite.

Horskí záchranári upozornili na to, že pretrvávajúce intenzívne zrážky počas víkendu v slovenských horách spôsobili zvýšenú hladinu horských riav a potokov. "Poniektoré turistické chodníky sú zatopené a nepriechodné najmä vo Vysokých Tatrách. V Slovenskom raji sú rokliny uzatvorené. V blízkosti potokov sa často voda vybrežuje z koryta a vytvára tak nebezpečné miesta. Ak sa tieto miesta nedajú obísť neodporúčame ich prekonávať. Zvýšenú opatrnosť treba dávať aj pri prechode lávok a mostíkov ponad potoky a riečky. Žiadame preto návštevníkov, aby sa riadili pokynmi Horskej záchrannej služby," uzavreli.

(Zdroj: HZS)

(Zdroj: HZS)