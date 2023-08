Milan prišiel do nemocnice s akútnou pľúcnou embóliou: Odmietli ho ošetriť! Za lekárom cestoval 400 kilometrov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Štefan Puškáš)

Zhruba pred mesiacom sa Milanovi začalo ťažšie dýchať, mal silné bolesti v nohe, pichalo ho na hrudníku a splašene mu tĺklo srdce. Aj napriek tomu, že kašľal a točila sa mu hlava, myslel si, že to nie je nič vážne a chorobu "rozchodí". No keď sa mu nepolepšilo ani po pár dňoch, vyhľadal si príznaky na internete. Tie sa zhodovali s pľúcnou embóliou a tak sa rozhodol ísť do Univerzitnej nemocnice v Starom Meste v Bratislave. Svoj zážitok opísal pre denník Pravda.

Lekár ho tam neošetril a poslal ho k obvodnému lekárovi domov do Kežmarku. Ten je od hlavného mesta vzdialený približne 400 kilometrov. Milanovi tak neostávalo nič iné, len s ťažkosťami nasadnúť na vlak a štyri hodiny cestovať domov. Hneď na druhý zašiel za lekárom a okamžite ho hospitalizovali s akútnou pľúcnou embóliou. Milan mohol zomrieť.

Lekárska fakulta apeluje na výstavbu novej univerzitnej nemocnice (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Pochybil lekár?

Urgentné príjmy sú často zneužívané prípadmi, ktoré urgentné nie sú. Mnohí tam chodia s riedkou stolickou, či s bolesťou brucha, ktorá trvá niekoľko dní. Po správnosti by sa na pohotovosti mali riešiť len akútne prípady - zástava srdca, bezvedomie, či akútne ťažkosti, ktoré netrvajú niekoľko dní. Pravdou je aj to, že Milan mohol mať prechodného obvodného lekár aj v meste, v ktorom býva.

Odchádzajúci primár urgentého príjmu v ružinovskej nemocnici Július Hodosy si myslí, že mu mali odmerať vitálne funkcie a podľa toho postupovať. Aj keď je konkrétne toto pracovisko najrušnejšie miesto v nemocnici a je mimoriadne vyťažené. "No keď pacient povie, že sa mu ťažko dýcha, mali by mu odmerať vitálne funkcie a podľa nich postupovať. Ak povie, že už štyri týždne ťažko dýcha, no vitálne funkcie má v poriadku, tak si viem predstaviť, že mu na urgente povedia, že ešte deň vydrží,“ povedal pre denník. Vitálne funkcie však Milanovi podľa denníka Pravda nezmerali.

V Kežmarku mu naordinovali injekcie na riedenie krvi a musí si sledovať aj krvný obraz. Embóliu, našťatie, nespôsobilo nádorové ochorenie. Milan sa nechystá podávať ani podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože nemá vieru, že by sa niečo vyriešilo. Obrátiť sa neplánuje ani na kontrolórov.

Reaguje aj nemocnica

Univerzitná nemocnica Bratislava zareagovala na článok uverejnený v denníku Pravda s tým, že je v ňom niekoľko neprávd a zavádzajúcich informácií.

"Podľa informácií, ktoré sú uvedené v článku sme takéhoto pacienta v našom systéme nenašli, v Nemocnici Staré Mesto podľa nám dostupných informácií takýto pacient nebol. Ako sa ďalej v článku píše pacient cestoval do Kežmarku kde bol v nemocnici hospitalizovaný. Vedenie Nemocnice Staré Mesto sa preto spojilo s vedením Nemocnice v Kežmarku aj s konkrétnymi lekármi. A ako nám povedali, takýto pacient u nich nie je hospitalizovaný. Preto prosíme o vysvetlenie o akého pacienta sa jedná, pretože tu vzniká vážne podozrenie či postava pacienta nebola iba vymyslená," uviedli z nemocnice. Celé stanovisko si môžete prečítať nižšie.

Celé stanovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava:

V prvom rade považujeme za veľmi nekorektné a neprofesionálne posielať nám otázky až po publikácii článku, a až potom keď hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava upozornila redaktora a autora článku na klamlivosť textu. Nevieme či takéto zásadné pochybenia pána redaktora vznikli z dôvodu nedbanlivosti či lajdáctva alebo sú tieto pochybenia výsledkom nedostatočných znalostí pána redaktora. Pán redaktor uverejnil článok v ktorom cituje pani Rút Geržovú z nejakého vyjadrenia z roku 2008, ktorá u nás pracovala pred dvadsiatimi rokmi a ešte vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava. Od roku 2010 sme Univerzitná nemocnica Bratislava nie Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, čo by pán redaktor mohol vedieť. Na otázku hovorkyne UNB Evy Kliskej prečo sa neobrátil s otázkami na ňu, tak ako je to štandardné, a tak ako to robil doteraz, odpovedal pán Madro, že čo by sa tým zmenilo... Skutočne zarážajúca odpoveď pána redaktora, ktorý si nedá ani toľko námahy, aby sa pýtal otázky inštitúcie ktorej sa to týka.

Ďalej k pacientovi. Podľa informácií, ktoré sú uvedené v článku sme takéhoto pacienta v našom systéme nenašli, v Nemocnici Staré Mesto podľa nám dostupných informácií takýto pacient nebol. Ako sa ďalej v článku píše pacient cestoval do Kežmarku kde bol v nemocnici hospitalizovaný. Vedenie Nemocnice Staré Mesto sa preto spojilo s vedením Nemocnice v Kežmarku aj s konkrétnymi lekármi. A ako nám povedali, takýto pacient u nich nie je hospitalizovaný. Preto prosíme o vysvetlenie o akého pacienta sa jedná, pretože tu vzniká vážne podozrenie či postava pacienta nebola iba vymyslená.

V článku sa nachádza niekoľko neúplných a zavádzajúcich informácií. Napríklad aj to, že Nemocnica Staré Mesto ubližuje zdravotníkom aj pacientom. Ohradzujeme sa voči takýmto tvrdeniam, ktoré hrubo poškodzujú dobré meno Univerzitnej nemocnice Bratislava a tiež zdravotníkov, ktorí tu pracujú a denne zachraňujú životy pacientom Posielame aj vyjadrenie primára CPO v Nemocnici Ružinov doc. MUDr. Júliusa Hodosyho, ktorý bol v tejto veci redaktorom oslovený:

Dobry den pani hovorkyna, precital som si clanok v denniku Pravda, kde titulok hovori, okrem ineho: "Primar Hodosy: asi si povedali, den este vydrzis". Chem Vas preto poprosit o kontaktovanie redaktora, pripadne sefredaktora so ziadostou o istu korekciu, nakolko titulok vytrhol polovicu vetu a vyznamu. Povedal som konkretne: "Ak povie, že už štyri týždne ťažko dýcha, no vitálne funkcie má v poriadku, tak si viem predstaviť, že mu na urgente povedia, že ešte deň vydrží" Tato veta je neskor v clanku a je v principe spravna a stojim si za nou a v tomto kontexte som to aj myslel. Ci mu zmerali vitalne funkcie alebo nie, to neviem, to ze nemaju triaz, neznamena, ze mu nezmerali vitalne funkcie. Podobne, pacient mohol povedat, ze ho boli noha, alebo ma ine tazkosti (stava sa nam to), a preto sa k pacientovi ako takemu neviem a nemozem vyjadrit. Vyjadroval som sa k systemu triazi ako takych, a nie ku konkretnym pacientom, resp. pripadu. Faktom ale je, ze titulok uvod mojho vyhlasenia odignoroval a nechal len druhu cast vety., cim sa zasadne zmenil vyznam. Povazujem to za nestastne a aj nekorektne v case kedy urgentne prijmy a aj tzv. UPSky a to aj v Starom Meste budu znasat dopad skratenych hodin APSiek. Je to aj nekorektne voci personalu, ktory pracuje v Starom Meste a realita mohla byt niekde uplne inde. Osobne si myslim, ze jeden povedzme ze do oci bijuci a negativne emocie vyvolavajuci titulok nestoji za pokazenie vztahov medzi mediami a zdravotnikmi. Zaroven uplne nerozumiem vyjadreniu, "Kým v Ružinove, na Kramároch a v Petržalke nemocnice majú urgentný príjem, v Starom Meste funguje len ústavná pohotovostná služba. Tá pacientom neslúži pre ťažké stavy, akými sú infarkty alebo vážne zranenia. Jej hlavnou úlohou je v rámci centrálneho príjmu v nemocnici zabezpečovať nepretržitú dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientom, u ktorých došlo k náhlej zmene zdravotného stavu alebo v život ohrozujúcich situáciách." Nerozumiem tej vete, ze Ta pacientom nesluzi pre tazke stavy. Prave naopak, ta sluzi pacientom len pre tazke stavy. (Maju to aj na dverach), pretoze tazke stavy su neodkladna zdravotna starostlivosti, co je uvedene nasledne v dalsej vete. Neviem kto to povedal takto, ja urcite nie, a ak nahodou sa vychadza z mojich slov, takto som to urcite nepovedal a usiel redaktorovi vyznam. Taktisto ked maju UPS, nemaju centralny prijem, cize nemoze byt ulohou UPS v ramci centralneho prijmu v nemocnici zabezpecovat nepretrzitu dostupnost... Ja chapem, ze problematika, resp. terminologia urgentnej starostlivosti je narocna aj pre nas zdravotnikov, takze chapem, ze laik sa v tom nemoze vyznat, ale prave preto je uloha novinara davat pozor aby sa fakticky vyjadroval spravne, nakolko takto podane informacie mozu ludi zmiast este viac. V clanku je aj viacero nezrovnalosti ohladom plucnej embolie (i ked to nateraz nie je potrebne riesit), a aj ked diagnoza plucnej embolie je urcite zavazna (nepodcenujem ju ani omylom), treba vediet, ze je viacero foriem plucnej embolie a nie vsetky su zivot ohrozujuce, co bol pravdepodobne aj tento pripad. Zivot ohrozujucu emboliu by v UPS neposlali prec, nakolko pacient by vyzeral uplne inak a s najvacsou pravdepodobnostou by nezvladol sam po vlastnych ani cestu do UPS v SM, nieto do Kezmarku, a najma by prisiel hned a nie po niekolkych dnoch, resp. tyzdnoch.