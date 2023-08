Mladí verzus starší: Výsledky volieb by mali diametrálne odlišnú príchuť, TAKÝTO rozdiel by ste nečakali

(Zdroj: Getty Images, Topky/ kor, Agentúra Focus)

Pokiaľ by k volebným urnám septembrových parlamentných volieb pristúpili výhradne mladí ľudia do 30 rokov, výsledky ich hlasovania by sa oproti väčšine prieskumov výrazne líšili. Jednoznačným favoritom mladých by bola strana Progresívne Slovensko, ktoré by volilo až 24,4% opýtaných, informuje portál Aktuality.

Na druhom mieste spomedzi strán, ktoré mladých voličov oslovili najviac by sa umiestnila aj strana Republika s 15,2% voličských hlasov. Strana Hlas Petra Pellegriniho by však ani zďaleka nezaostávala a bránami parlamentu by prešli s dôverou 14,7% mladých voličov.

Do parlamentu by si napokon sadli aj poslanci strany SaS so ziskom 8,1%. Kollárovej Sme rodina by svoj hlas odovzdalo 6,3% mladých a úspešná by bola aj strana Smer (5,9%). Pokiaľ by strana OĽANO do parlamentného súboja vstúpila samostatne, bránami parlamentu by prešli len o vlások so ziskom 5,4%. Tento výsledok by im však nestačil v aktuálnom stave, kedy sa strana OĽANO o priazeň voličov uchádza v koalícii so stranami Za ľudí a Kresťanskou úniou.

Pred bránami parlamentu by napokon zostali Demokrati (4,3%), SNS (3,4%), či maďarská Aliancia (2,9%). Medzi mladými voličmi by úspech nezožali ani strany KDH (2,7%), či Kotlebovci-ĽSNS pod vedením odsúdeného extrémistu Mariána Kotlebu (2,7%).

Slovenskí penzisti by karty rozdali úplne inak: Jasným favoritom by bola strana Smer

Pokiaľ by sa septembrové voľby do Národnej rady odohrávali plne v réžii slovenských dôchodcov, jednoznačným favoritom by sa stala strana Smer-SD so ziskom viac, než jednej tretiny všetkých hlasov (34,4%). S priepastnou stratou by sa na druhom mieste umiestnila strana Hlas, ktorej by svoju dôveru do rúk zverilo 15% slovenských penzistov. Prvú parlamentnú trojku by napokon uzavrela konzervatívna KDH so ziskom 11,2% hlasov slovenských penzistov.

Bránami parlamentu by prešla aj maďarská Aliancia so ziskom 6,2%, Slovenská národná strana pod vedením bývalého šéfa parlamentu Andreja Danka so ziskom rovných 6%. OĽANO by sa podľa hlasov penzistov do parlamentu prebojovalo len v prípade, ak by do volieb pochodovalo samostatne. V prípade koalície im však dôvera 5,3% voličov stačiť nebude.

Pred bránami parlamentu by ostala Republika (4,8%), ktorá by neprešla len o 0,2% hlasov dôchodcov. Mimo hry by ostali aj strany Sme rodina (2,8%ň, Progresívne Slovensko (2,3%), SaS (2,2%) a Hegerovi Demokrati (2,1%). Úspešná by nakoniec nebola ani strana Maďarské fórum (1,9%) a ani strana Kotlebovci-ĽSNS, ktorej by svoju dôveru prejavilo len 1,6% opýtaných penzistov.